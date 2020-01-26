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  4. Türkiye'ye Elazığ depremi için taziye ve destek mesajı gelmeye devam ediyor

Türkiye'ye Elazığ depremi için taziye ve destek mesajı gelmeye devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 17:01 | Son Güncelleme

El Salvador, Guatemala, Arjantin, Sri Lanka ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) dışişleri bakanlıkları Twitter'dan Türkiye'ye desteklerini paylaştı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye dayanışma mesajları geldi.

El Salvador, Guatemala, Arjantin, Sri Lanka ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) dışişleri bakanlıkları, sosyal medya hesaplarından Türkiye'de yaşanan depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılar için şifa dileğinde bulundu.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Kalkınma Programı (UNDP) Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Direktörü Mirjana Spoljaric, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, BM Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez'in yanı sıra Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Ofisi de deprem dolayısıyla Twitter'dan taziye ve destek mesajları paylaştı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi (AGİTPA) Başkanı George Tsereteli, AGİTPA Genel Sekreteri Roberto Montella ile Orta Amerika Parlamentosu da, Twitter'dan Türkiye'ye başsağlığı diledi.

- Dünyanın dört bir yanından dayanışma mesajı geldi

Depremin ardından 11 ülkenin dışişleri bakanları ile IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak başsağlığı dileğinde bulundu. 31 ülkenin dışişleri bakanları, 24 ülkenin ise dışişleri bakanlıkları sosyal medya hesapları üzerinden taziye ve destek mesajlarını iletti. BM ve AB de Elazığ'daki depremdeki can kayıplarına ilişkin, Türkiye ile dayanışma açıklaması yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Elazığ

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