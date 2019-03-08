HABER

Türkiye’ye enerji veren kadınlara ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 13:07 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık sağlamak amacıyla düzenlenen “Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar" ödül töreninin ikincisi, bu yıl da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleşecek.7 farklı kategoride ödül verilecek olan “Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar" ödül töreni, akademi, siyaset, iş, sanat, spor dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile 14 Mart Perşembe günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık sağlamak amacıyla düzenlenen “Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar" ödül töreninin ikincisi, bu yıl da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleşecek.
7 farklı kategoride ödül verilecek olan “Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar" ödül töreni, akademi, siyaset, iş, sanat, spor dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile 14 Mart Perşembe günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek. Enerji ve maden sektörünün gelişme ve büyüme hedeflerine de önemli katkı sunacak program kapsamında “Akademi Ödülü”, “İş Dünyası Ödülü”, “Kadın Profesyonel Ödülü”, “Girişimci Ödülü”, “Enerjide Örnek Şirket Ödülü”, “Geleceğe İlham Veren Kadın” ve Jüri Özel kategorilerinde ödüller verilecek. Başkanlığını Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Başkanvekili Gülsüm Azeri’nin yaptığı jüri heyetinde Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Oyuncu Hülya Darcan Korel, FİBA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Bulut, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve Citibank Türkiye Ülke Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Serra Akçaoğlu yer alacak.

200’den fazla adaylık başvurusu incelenecek
200’den fazla ismin adaylık başvurularının incelemeye alındığı ödül töreninde verilecek ödül kategorileri de şu şekilde olacak:
"Akademi Ödülü: Enerji ve maden alanında uluslararası ödül veya projeye imza atmış ya da uluslararası alanda en fazla makaleye imza atmış kadın akademisyenler arasından seçilecek isim.
Kadın Profesyonel Ödülü: Enerji ve maden alanında çalışan, konumu ya da pozisyonu fark etmeksizin, sektöre katkı sağlayan işlere imza atmış kadın isme verilecek.
İş Dünyası Ödülü: Enerji ve maden alanında çalışan, üst düzey görevde bulunan; sivil toplum ve sosyal sorumluluk alanlarında çalışmalara imza atmış, bu alanlarda bir proje içerisinde yer almış kadın isme verilecek.
Girişimci Ödülü: Enerji ve maden alanında çalıştığına bakılmaksızın, girişimcilik alanında yaptığı çalışma ile kadınlara örnek olabilecek bir isme verilecek.
Örnek Şirket Ödülü: Sektörde alt, orta ve üst düzeyde en fazla yönetici kadın çalıştıran şirket.
Jüri Özel Ödülü: Elde ettikleri başarılar, imza attıkları çalışmalar ve toplumda üstlendikleri sorumluluk ile kadınlara ilham olan bir isme verilecek.
Geleceğe İlham Veren Kadınlar: Genç yaşta başarılarıyla örnek olan, milyonlarca kişiye ilham veren, enerjisiyle Türkiye’nin gururu olan genç kadın adaya verilecek."

PARTNER'Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım''Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım'
8 Mart Kadınlar Günü’nde en büyük acıyı yaşadı8 Mart Kadınlar Günü’nde en büyük acıyı yaşadı
Şubat ayının gündeminde siyaset ve yerel seçimler vardıŞubat ayının gündeminde siyaset ve yerel seçimler vardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bahçesinde buldu, iyileşene kadar yanından ayrılmadı

Bahçesinde buldu, iyileşene kadar yanından ayrılmadı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan hayatını kaybetti

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan hayatını kaybetti

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti kaç para olacak? (2019 bedelli askerlik ücreti)

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı! 'Bacaklarımdan kanlar gelmeye başladı'

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar canlı yayında detayları açıkladı (Bedelli askerlikte kaç gün askerlik yapılacak?)

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

'Nusret' 104 yıl sonra aynı rotada

'Nusret' 104 yıl sonra aynı rotada

Son dakika! Hulusi Akar: TSK İdlib'de devriyelere başladı

Son dakika! Hulusi Akar: TSK İdlib'de devriyelere başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.