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"Türkiye’ye F-16’lar İçin Finansman Teklif Etmedik"

18.10.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'un Ankara F-16 savaş uçaklarını satmayı teklif ettiğini söylemesinin ardından, Türkiye’ye hiçbir finansman teklifinde bulunmadıklarını açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'un Ankara F-16 savaş uçaklarını satmayı teklif ettiğini söylemesinin ardından, Türkiye’ye hiçbir finansman teklifinde bulunmadıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonunda Angola ziyareti öncesi düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Türkiye'nin F-35'ler için yaptığı ödemenin karşılığını F-16'larla geri vermeyi teklif ettiğini söylemişti.

Erdoğan, "Bu konu F-35 konusuyla bağlantılı bir konu. 1 milyar 400 milyon dolar F-35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Ve bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu" demişti. ABD, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alan Türkiye'yi ortağı olduğu F-35 savaş uçakları projesinden çıkarmıştı.

Reuters haber ajansı da ABD'den Türkiye'ye 40 yeni F-16 uçağının verilmesinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki 80 F-16 uçağının da modernizasyonunun gündemde olduğunu bildirmişti.

Dışişleri Bakanlığı’nın günlük basın brifinginde Reuters’ın konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Sözcü Ned Price, genel politikaları gereği bakanlığın savunma alanında teklif edilen satışlar veya transferleri, ABD Kongresi'ne resmi olarak bildirilinceye kadar, teyit etmediğini veya bu konularda yorum yapmadığını söyledi.

"ABD’nin Türkiye’nin F-16 talepleri konusunda hiçbir finansman teklifinde bulunmadığını söyleyebilirim" diyen Price, Türkiye’ye NATO müttefiki olarak verdikleri önemi yineledi.

Price, "ABD ve Türkiye'nin uzun süredir devam eden ve derin ikili savunma bağları var ve Türkiye'nin NATO ile birlikte çalışabilirliğini sürdürmesi bir öncelik olmaya devam ediyor" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı’nın F-35’ler konusundaki anlaşmazlığın çözümü için Türkiye ile istişareleri sürdürdüğünü söyleyen Price, "Türk yetkililer, F-16 uçaklarını satın almakla ilgilendiklerini kamuoyu önünde kabul ettiler’’ dedi. Price, savunma tedarik planları hakkında konuşmayı da Türk hükümetine bıraktı.

Ned Price, ABD’nin Türkiye’ye F-35 programı için harcadığı 1,4 milyar dolarlık tutarı yeni F-16 alımı için kullanabileceğini söyleyip söylemediği ile ilgili soru için de Savunma Bakanlığı’nı işaret etti.

Price, "Savunma Bakanlığı F-35 konusunda Türkiye ile ihtilaf çözüm mekanizmasında çalışmayı sürdürüyor. Ancak bunun sonucu hakkında peşin yargıda bulunmayacağım. Bunların hepsi ihtilaf çözüm mekanizmasının parçası, yine peşin hüküm vermek istemiyorum, Türk hükümeti ile Biden yönetimi arasındaki özel görüşmelere girmek istemiyorum’’ yanıtını verdi.

Washington, Ankara'nın Rus S-400 hava savunma sistemlerinden vazgeçerse F-35 programına yeniden katılmasına kapıyı açık bırakıyor. Türkiye şimdiye kadar sistemden vazgeçmeyi reddetti.

Ancak Erdoğan, Eylül ayı sonunda Soçi’de Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada ABD'nin F-35 yatırımını geri ödemesini gündeme getirmişti.

Erdoğan bu ay sonunda İtalya'da yapılacak G-20 zirvesinde görüşmeyi planladığı ABD Başkanı Joe Biden ile bu konuyu görüşeceklerini kaydetmiş, "Mesela F-35 sorunu ne olacak? 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapmışız. Bu ne olacak? Bunların akıbetini görmemiz lazım. Biz elimizde bol para var da bunları etrafa saçan bir ülke değiliz. Bu paraları da kolay kolay kazanmadık, kazanmıyoruz. Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı verecekler" demişti.

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