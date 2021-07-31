“Türkiye’ye Gelen Afganların Amacı Avrupa’ya Gitmek”

Afganistan’da devam eden savaş sebebiyle çok sayıda Afgan’ın göç ederek İran üzerinden Türkiye’ye giriş yapması, sığınmacı tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Uluslararası Mülteci Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Enes Kafadar, göçün sebepleriyle ilgili VOA Türkçe’ye konuştu. Afganistan’dan Türkiye’ye son 6 yıldır göçün devam ettiğini kaydeden Kafadar, son günlerde sosyal medyadaki görüntülerin aksine göçmen sayısında çok büyük bir artış yaşanmadığını söylüyor.

“Son 5 yıla baktığımızda göç sayısında büyük bir artış yok”

Kafadar, “Bugün son 5 yılı değerlendirdiğimizde, Afgan göçünde aslında çok büyük bir farklılık söz konusu değil. Bugün Afganları konuşuyor olmamızın sebebi 5-6 yıldır yıldır devam eden bir eylemin sosyal medyada gündem olması. Bugün düne göre baktığımız zaman Afgan göçünde çok büyük bir artış yaşanmıyor” diye konuştu.

Türkiye’ye doğru yaşanan göçün sebeplerinin başında Afganistan’da devam eden savaşın olduğunu ifade eden Kafadar, sözlerine şöyle devam etti: “Afganistan’da savaş devam ediyor. Afganistan vatandaşlarının Taleban’a güvenmemesinden kaynaklanan problemler ve savaş nedeniyle yaşanan ekonomik sorunlar da Afganların Türkiye’ye gelmesinde bir diğer etken.”

Afganların Türkiye’ye gelmelerindeki bir diğer gerekçenin Avrupa’ya geçmek olduğunu kaydeden Kafadar, “Türkiye’de bulunan Afganların birçoğunun esas amacı Türkiye’de kalmak değil, bir şekilde Avrupa’ya geçip daha müreffeh bir yaşam sürmek. Birkaç tane göç yolu olsa da bunların en sık kullanılanı İran ve ardından da Türkiye üzerinden Avrupa’ya gitmek olduğu için Türkiye’yi tercih ediyorlar” ifadelerini kullandı.

“Çok sayıda Afgan göç yollarında ölüyor”

Türkiye’ye kaçak yollardan gelmeye çalışan Afganların çok büyük riskler alarak yola çıktıklarını belirten Kafadar, “Genelde karayolunu kullanarak geliyorlar. Kaçak yollardan geçiş yapmak zorunda oldukları için kamyon kasalarında, havasız ortamlarda ve güvensiz bir şekilde seyahat ettiklerini görüyoruz. Onların karşılaştıkları en büyük problemlerden birisi de bu yolculukları oluyor. Çünkü göç yollarında ölen çok fazla Afgan olduğunu biliyoruz” dedi.

“Güvenlik duvarı göçü biraz yavaşlatabilir ama durdurmaz”

Türkiye-İran sınırında çalışmaları devam eden güvenlik duvarının yaşanan göçü bir miktar önleyebileceğini ancak durduramayacağını ifade eden Kafadar, “Bunu da bir şekilde aşacaklarını düşünüyoruz. Çünkü önünüzde duvar olsa bile arkanızda eğer ölüm tehlikesi varsa o duvarı bir şekilde aşmanın yolunu bulmak zorundasınızdır. Büyük ihtimalle duvar örülse bile ülkemize gelişlerin olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Uluslararası Mülteci Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Enes Kafadar, kadın ve çocuklardan ziyade genç Afgan erkek nüfusunun Türkiye’ye göç etmesinin nedenleriyle ilgili şunları söyledi:

“Bunun en büyük sebebi göç yollarının zorlu olması. Bir kadının ya da bir çocuğun fiziki olarak son derecede zorlu yolları kat etmesi mümkün değil. Gelenler arasında kadınlar yok mu istisna da olsa var ama çok büyük sıkıntılar çekiyorlar. Sadece göç yollarının zorluğu da değil aynı zamanda güvenlik açısından da problemler var. Kadınların tecavüze uğrama ihtimali söz konusu olabiliyor. Bundan dolayı daha kolay iş bulma ihtimali olan kişiler oldukları için daha çok genç erkek nüfusun Türkiye göç ettiğini görüyoruz.”

