DENİZLİ (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Türkiye'den Avrupa'ya giden veya oradan gelen öğrencilerin sayısının giderek artıyor. Türkiye'ye gelen öğrenci sayısındaki artış sevindirici. Bu kadar başarılı programlar olduğu için Erasmus'un da bütçesini artırdık." dedi.

Berger, Denizli'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ı makamında ziyaret etti.

Daha sonra PAÜ'de düzenlenen "Erasmus+ Programı ve AB-Türkiye ilişkileri üzerine akademisyen ve öğrencilerle Etkileşimli Tartışma" konulu panelde konuşan Berger, Erasmus eğitimlerinin yanı sıra teknik eğitime de büyük destek verdiklerini söyledi.

Denizli'nin sanayi şehri olduğuna dikkati çeken Berger, buradaki tekstil sektörünün rekabet gücünün iyileştirilmesi açısından teknik eğitim üzerinde durduklarını aktardı.

Erasmus+ programının yaklaşık 30 yıldır devam ettiğini hatırlatan Berger, şunları kaydetti:

"Türkiye'den Avrupa'ya giden veya oradan gelen öğrencilerin sayısının giderek artıyor. Türkiye'ye gelen öğrenci sayısındaki artış sevindirici. Bu kadar başarılı programlar olduğu için Erasmus'un da bütçesini artırdık. Dolayısıyla gelecek yıldan itibaren çok daha fazla miktarda bir bütçeyle bu programlar uygulanmaya devam edecek. Üniversiteleri bu alandaki iş birliğine daha da arttırmaya teşvik etmek istiyoruz."

Panel daha sonra basına kapalı gerçekleşti.

Berger, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Denizli Valisi Hasan Karahan'ı da ziyaret etti.

