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Türkiye'ye getirilmesi yasak olan 'Dogo Arjantin' cinsi köpek, cipte 12 saat mahsur kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 23:02 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de, park halindeki cipte  yaklaşık 12 saat mahsur kalan ve Türkiye'ye getirilmesi yasak olan ‘Dogo Arjantin’ cinsi köpek, olay yerine gelen çilingir tarafından araçtan çıkarıldı.

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de, park halindeki cipte yaklaşık 12 saat mahsur kalan ve Türkiye'ye getirilmesi yasak olan ‘Dogo Arjantin’ cinsi köpek, olay yerine gelen çilingir tarafından araçtan çıkarıldı.

Tepebaşı ilçesi Eski Bağlar Mahallesi’ndeki Yenilik Sokak üzerinde park halindeki Ali İhsan K.’ya ait 06 AIJ 40 plakalı cipte köpeğin kilitli kaldığını görenler durumu polise bildirdi. İhbarla sokağa gelen polis, cipin sahibine ulaşamazken, yakınlarıyla görüştü. Cip sahibinin anahtarını arkadaşına verdiği ve kendisine cep telefonundan ulaşılamadığı öğrenildi. Çevredekiler cipteki köpekle cama vurarak oyalama çalışırken, olay yerine gelen çilingir, kapıyı açarak yaklaşık 12 saattir mahsur olan köpeği kurtardı.

TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİ YASAK

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’nden gelen görevliler, köpeğin Türkiye’ye getirilmesi ve sahiplenilmesi yasak olan ‘Dogo Arjantin’ cinsi olduğunu belirledi. Cipten çıkarılan köpek, su ve yemek verildikten sonra görevliler tarafından başka bir araçla barınağa götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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