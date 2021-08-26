Türkiye’ye Giden Afgan Mültecilerin Umut Yolculuğu

Binlerce Afgan, Taleban’ın hızla kontrolu ele geçirdiği ülkeden daha iyi bir gelecek umuduyla kaçmaya çalışıyor. Amerika’nın Sesi, uzun ve tehlikeli bir yolculukla Türkiye’nin doğusuna seyahat eden 30 Afgan mülteciyle konuştu.

Afgan mültecilerin Türkiye’ye göçü devam ediyor.

Bitlis’in Tatvan ilçesi Afganlar için Van’ın ardından ikinci önemli geçiş kapısı durumunda. Mülteciler buraya botlarla ya da yürüyerek geliyor, daha sonra ülkenin batısına gitmeye çalışıyor.

Kilometrelerce yol yürüyorlar

Afganistan’da Taleban’ın hızlı ilerlemesinin ardından bu genç Afganlar mülteci durumuna düştü ve 3 bin 500 kilometre yürüyerek İran ve Türkiye sınırlarını geçip Tatvan’a gitti. Çoğu 18 yaşın altındaki bu Afganlar Taleban yönetimi altında hayatın çok zor olduğunu söylüyor.

16 yaşındaki Rahmetullah Muhamedi, Taleban yönetiminde gece sokağa çıkıp ihtiyaçlarını almak için bir dükkana gidemediklerini anlatıyor. Sakal bırakmaya zorlandıklarını belirten genç Afgan sakallarını kesmeleri halinde Taleban tarafından dövüldüklerini söylüyor.

Afgan ordusu askerleri de mülteciler arasında

Dağılan Afgan ordusunun askerleri de buradaki mülteciler arasında. Bu askerler Taleban tarafından öldürülmek istemedikleri için kaçtıklarını anlatıyorlar. Bunlardan biri görevi sırasında yaralanan Mohibullah.

Ferah vilayetinde görevli iken Uruzgan’a gittiğini anlatan Mohibullah, burada yol kenarına yerleştirilenbir bomba nedeniyle yaralandığını söyledi. Elinde bir kurşun olduğunu belirten Mohibullah, Taleban’ın kontrolu ele geçirmesinin ardından kaçtığını ve Tatvan’a geldiğini anlattı.

Afgan mülteciler kaçarken önce Pakistan ardından da İran ve Türkiye sınırlarını geçiyor. Türkiye’ye varmaları aylar sürebiliyor. İnsan kaçakçıları onları gidecekleri yere ulaştırmak için her birinden en az bin dolar istiyor. Birçoğu yolda soyulduklarını anlatıyor.

Mohibullah da bunlardan biri. Bin 500 dolarını bir insan kaçakçısına verdiğini söyleyen eski Afgan ordusu mensubu, şimdi ayağında ayakkabısı bile olmadığını, sandaletlerle buraya kadar geldiğini ve bir tepeden atlamak zorunda kaldığı için sırtının sakatlandığını söylüyor.

Bir diğer mülteci Nimetullah ise Tatvan’a geleli bir ay olduğunu belirtti. Dağları ve birçok zorluğu aşarak buraya geldiklerini anlatan Nimetullah, bir yandan Taleban’ın diğer yandan hükümet güçlerinin ateşi altında kaldıklarını söylerken Türkiye’ye gelerek yeni bir hayat kurma umudunu dile getirdi.

Bu mülakattan bir gün sonra ise çok sayıda mülteci Türkiye’nin batısına doğru daha parlak bir gelecek umuduyla yola çıktı.

