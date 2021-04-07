HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye’ye giriş yasağı bulunan Suriyeli Osmaniye’de yakalandı

Türkiye’ye giriş yasağı bulunan Suriyeli Osmaniye’de yakalandı

07.04.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de Türkiye’ye giriş yasağı bulunan Suriye uyruklu bir kişi uygulama noktasında yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişini önlemek amacıyla uygulama yapıldı.

Türkiye’ye giriş yasağı bulunan Suriyeli Osmaniye’de yakalandı

Osmaniye’de Türkiye’ye giriş yasağı bulunan Suriye uyruklu bir kişi uygulama noktasında yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişini önlemek amacıyla uygulama yapıldı. Denetimler sırasında durdurulan bir araçta B.D. isimli Suriyeli şahsın kimlik bilgilerinden şüphe duyan ekipler şahsı gözaltına aldı.
İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde parmak izi kontrolleri yapılan şahsın Genel ve Milli Güvenlik ile Uluslararası Güvenlik Açısından Sakıncalı Görülen tehdit kodlarından ülkeye giriş yasağı olduğu belirlendi. Adli ve idari işlemlerin ardından B.D. sınır dışı edilmek üzere Hatay Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
'Sarıklı amiral'le ilgili Akar'dan yeni açıklama'Sarıklı amiral'le ilgili Akar'dan yeni açıklama
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bir bildiri de eski milletvekillerinden

Bir bildiri de eski milletvekillerinden

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Diğer Haberler

Kafeler ne zaman kapanacak? Kafe ve restoranlar kapandı mı?

Kafeler ne zaman kapanacak?

Son Dakika: MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine operasyon

MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine operasyon

Koronavirüse bile 'dur' dedi! Bu köyün gelini sorun nedir bilmiyor

Koronavirüse bile dur dedi! Bu köyün gelini sorun nedir bilmiyor

Teravih evde kılınabilir mi? Teravih kaç rekat?

Evde teravih kılınabilir mi?

Barın nerede? Barın katliamı ne zaman ve kim tarafından yapıldı?

Barın katliamı nedir?

Diyanet'in 'aşı orucu bozmaz' açıklamasına sert tepki

Diyanet'in 'aşı orucu bozmaz' açıklamasına sert tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.