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Türkiye’ye giriş yasağı bulunan Suriyeli Osmaniye’de yakalandı

07.04.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de Türkiye’ye giriş yasağı bulunan Suriye uyruklu bir kişi uygulama noktasında yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişini önlemek amacıyla uygulama yapıldı.

Türkiye’ye giriş yasağı bulunan Suriyeli Osmaniye’de yakalandı

Osmaniye’de Türkiye’ye giriş yasağı bulunan Suriye uyruklu bir kişi uygulama noktasında yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişini önlemek amacıyla uygulama yapıldı. Denetimler sırasında durdurulan bir araçta B.D. isimli Suriyeli şahsın kimlik bilgilerinden şüphe duyan ekipler şahsı gözaltına aldı.
İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde parmak izi kontrolleri yapılan şahsın Genel ve Milli Güvenlik ile Uluslararası Güvenlik Açısından Sakıncalı Görülen tehdit kodlarından ülkeye giriş yasağı olduğu belirlendi. Adli ve idari işlemlerin ardından B.D. sınır dışı edilmek üzere Hatay Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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