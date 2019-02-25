Türkiye’ye girişi engellenen Alman vatandaşlarının sayısı düştü

Buna göre, 2018’de 78 Alman vatandaşının Türkiye’ye girişine izin verilmedi.Alman hükümetinin bir soru önergesine yanıtında, 2018’de Türkiye’ye girişine izin verilmeyen Alman vatandaşlarının sayısının bir önceki yıla göre düştüğü belirtildi. Federal Meclis Sol Parti grubunun verdiği soru önergesi Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth tarafından yanıtlandı. Roth’un yanıtında, 2018’de Dışişleri Bakanlığı’na bildirilen vaka sayısının 78 olduğu, bu sayının 2017’ye göre 17 daha az olduğu kaydedildi.

Buna rağmen, Türkiye’ye girişine izin verilmeyen Alman vatandaşlarının sayısının hâlâ yüksek olduğuna dikkat çeken Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye seyahat edenlerin havalimanı ve sınır kapılarından geri çevrilme ihtimali konusunda uyarıda bulundu. Soru önergesine verilen yanıtta, “Bu durumla karşılaşan kişiler, Almanya’ya dönüş yolculuğuna kadar saatlerce ve hatta birkaç gün gözaltında beklemek zorunda kalmıştır” ifadesi kullanıldı. Bunun yanı sıra bu kişilerin cep telefonlarının alınarak, içindeki kayıtlı bilgilerin ve rehberlerin incelendiği belirtildi.