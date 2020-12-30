HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'ye girişte PCR testi zorunluluğu uygulaması başladı

Türkiye'ye girişte PCR testi zorunluluğu uygulaması başladı

30.12.2020 04:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Türkiye'ye girişte PCR testi zorunluluğu uygulaması başladı

Türkiye'ye yurtdışından hava, kara ve deniz yolu ile gelecek tüm yolcular için getirdiği son 72 saatte yapılmış negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu Edirne'deki sınır kapılarında saat 24.00 itibariyle başladı.

Türkiye'ye yurtdışından hava, kara ve deniz yolu ile gelecek tüm yolcular için getirdiği son 72 saatte yapılmış negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu Edirne'deki sınır kapılarında saat 24.00 itibariyle başladı.

DHA'nın haberine göre Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan gelen turistler ve Türk vatandaşlarına pasaport kontrolü sırasında 72 saatlik PCR test sonucu sorulurken, test yaptırmayanların ise ise ya geri dönmesi sağlandı ya da kentte belirttikleri adreste karantina altına alınmaya başlandı. Yolcular, bu süre bitiminde yapılacak testleri negatif çıkması durumunda karantina sürelerini tamamlamış olacaklar.

Uygulamanın başladığı 24.00'dan 5 dakika önce Bulgaristan'dan gelerek Türkiye'ye giriş yapan Esme Popor, "5 dakika önce ülkeye giriş yaptık. Bulgaristan'dan geliyoruz. 5 dakika daha geç kalsaydık karantinaya alacaklardı. Şu an işlemlerimizin tamamlanmasını bekliyoruz Türkiye'ye girmek için" diye konuştu.

Uygulama başladıktan sonra Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan, Bulgaristan'ın Şumen şehrinden gelen Mustafa Halit de, "Testsiz giriş hakkımızı dakikalarla kaçırdık. Test istedikleri için şu an geri dönüyoruz. Yapacak bir şey yok. Bulgaristan'a geri dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi
Bakan Koca'dan koronavirüs aşısıyla ilgili iddialara cevapBakan Koca'dan koronavirüs aşısıyla ilgili iddialara cevap
KPSS Ortaöğretim puanı ile bekçi olunur mu?KPSS Ortaöğretim puanı ile bekçi olunur mu?

En Çok Okunan Haberler

Yaprak dökümü! Flaş bir ayrılık daha

Yaprak dökümü! Flaş bir ayrılık daha

Aşıları taşıyan uçaktan ilk görüntü

Aşıları taşıyan uçaktan ilk görüntü

Vuhan'da çarpıcı koronavirüs araştırması

Vuhan'da çarpıcı koronavirüs araştırması

Esenyurt’ta ortalığı karıştıran iddia

Esenyurt’ta ortalığı karıştıran iddia

Fatih Altaylı: Bahis şikesi yapıldı

Fatih Altaylı: Bahis şikesi yapıldı

İmamoğlu'ndan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Diğer Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısıyla ilgili iddialara cevap

Bakan Koca'dan koronavirüs aşısıyla ilgili iddialara cevap

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanına silahlı saldırı

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanına silahlı saldırı

Bursa'da 2 katlı metruk binada korkutan yangın

Bursa'da 2 katlı metruk binada korkutan yangın

Kocaeli'de korkunç olay! Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi

Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi

Hollanda’da İslam karşıtı Pegida hareketinden çirkin provokasyon

Hollanda’da çirkin provokasyon

Kara para aklama soruşturmasında dikkat çeken görüntüler

Kara para aklama soruşturmasında dikkat çeken görüntüler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.