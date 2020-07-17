Türkiye’ye Göç Artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılına ait uluslararası göç istatistiklerini yayınladı. Buna göre 2019 yılında yurtdışından Türkiye’ye göç edenlerin sayısı, 2018’e kıyasla yüzde 17,2 artarak, 677 bin 42 kişi oldu. Yurtdışından gelen nüfusun 98 bin 554’ünü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oluştururken 578 bin 488’ini ise yabancı uyruklular oluşturdu. Türkiye’ye göç edenlerin yüzde 54,4’ü erkekler, yüzde 45,6’sı da kadınlar. 2018 yılında ise Türkiye’ye göç edenlerin sayısı 2017’ye kıyasla yüzde 23,8 artarak 577 bin 457 kişi olmuştu. 2019 yılında Türkiye’den yurtdışına göç eden kişi sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 330 bin 289 oldu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 84 bin 863'ünü T.C. vatandaşları, 245 bin 426'sını ise yabancı uyruklu nüfus oluşturdu. Göç eden nüfusun yüzde 54,6'sını erkekler, yüzde 45,4'ünü ise kadınlar oluşturdu. 2018 yılında Türkiye’den göç edenlerin sayısı 2017’ye kıyasla yüzde 27,7 artarak 323 bin 918 olmuştu. Bunların 136 bin 740’ı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıydı.

En çok göç Irak’tan Türkiye'ye 2019 yılında gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 14,5 ile Irak vatandaşları aldı. Irak'ı, yüzde 13,8’le Türkmenistan, yüzde 8,2’yle Afganistan, yüzde 7,5’le Suriye ve yüzde 7,3’le İran vatandaşları izledi. Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı, yüzde 23,9’la yine Irak vatandaşları aldı. Irak'ı, yüzde 7,3’le İran, yüzde 6,8’le Afganistan, yüzde 6’yla Azerbaycan ve yüzde 5,7’yle Türkmenistan vatandaşları takip etti. Türkiye'ye 2019 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 45,3 oranıyla en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul'u, yüzde 9,2’yle Ankara, yüzde 6,5’le Antalya, yüzde 3,5’le Bursa ve yüzde 2,2’yle İzmir takip etti. Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise yüzde 42,5 oranıyla İstanbul'un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul'u, yüzde 8,7’yle Ankara, yüzde 5,4’le Antalya, yüzde 3,4’le İzmir ve yüzde 3,2’yle Bursa izledi. Rakamlar sadece düzenli göçü kapsıyor

İltica ve Göç Araştırma Merkezi (İGAM) Başkanı Metin Çorabatır, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, TÜİK verilerinin sadece düzenli göçü kapsadığına dikkat çekti. Çorabatır “Bu istatistikler resmi rakamlar. Türkiye topraklarına vize alarak ya da pasaportla normal giriş kapılarından giren veya aynı şekilde çıkan insanları kapsıyor. Bunların içinde öğrenciler var, belirli bir süre için ikamet izni alarak gelenler var, çalışma vizesiyle gelenler var” dedi. Göç rakamlarının ekonomik faktörlere ve kaynak ülkedeki gelişmelere bağlı olarak yıllar içinde farklılık gösterebileceğini söyleyen Çorabatır, en fazla göçün Irak’tan olmasını bu ülkenin bazı bölgelerinde istikrarsızlığın sürmesine bağladı. Çorabatır “Bazı Iraklılar Türkiye’de konut alıyor, ailelerini getiriyor. Kendilerine göre, kötü bir senaryoya karşı burada bir ortam hazırlamış oluyor” diye konuştu. Çorabatır’a göre Türkiye’ye göçte ilk sıraları Irak, Türkmenistan, Afganistan, Suriye ve İran’ın almasında bu ülkelerle Türkiye arasında sosyal, kültürel ve ekonomik benzerlikler önemli bir rol oynuyor.

“Göç stratejisi oluşturmamız lazım” Çorabatır, Türkiye’nin düzenli göç, yabancıların Türkiye’de ikamet ve çalışma izni konularında bazı düzenlemelere gittiğini belirtti ancak bunun yeterli olmadığını vurguladı. Çorabatır “Eğitim düzeyi, mesleki deneyim, bilim ve teknolojiye, ülke ekonomisine katkı gibi kriterlerle yabancılara Turkuaz Kart uygulaması getirildi. Bu olumlu bir gelişmeydi. Fakat Türkiye’nin henüz bu konuda bir stratejisi yok. Bu strateji, işgücü ihtiyacına göre planlanmalı. Kanada, ABD, AB, Avustralya, Yeni Zelanda gibi göç alan ülkelerin ekonomik verilere dayalı bir göç politikaları var. Türkiye’de bu yok. Türkiye’nin de ekonominin önümüzdeki on yılda göstereceği gelişmeye bağlı bir düzenli göç politikası oluşturması gerekiyor. İhtiyacımız olan işgücünü yurtdışından almamız gerekecek. Bunu teşviklerle, yeni düzenlemelerle sağlamamız gerekecek. Genel bir strateji oluşturmamız lazım. Yabancı işgücünü düzenleyecek yasalara ihtiyacımız var. Bu istatistiklerin düzenli biçimde yayınlanması önemli. Bize ipuçları veriyor. Belki daha detaylı istatistiklerin yayınlanması daha iyi olur” değerlendirmesini yaptı.