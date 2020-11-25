Türkiye'ye göçmenlerin uyumunda 100 üzerinden 43

Uzmanlar, Türkiye’nin son yıllarda önemli adımlar attığını ancak bunun yetersiz olduğuna dikkat çekiyor.Birleşmiş Milletler'in verilerine göre Türkiye'de çoğu Suriyeli 4 milyondan fazla göçmen yaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da önceki gün G20 Zirvesi öncesi yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son altı yılda dünyanın en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu söyledi. Rakamlar büyük, ancak Türkiye göçmenlerin uyumu konusunda ciddi sorunlar var. İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü ile Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yaptığı çalışma, Türkiye'nin bu yöndeki gelişimini gözler önüne seriyor. "Göç ve Entegrasyon Politikaları İndeksi (MIPEX) 2016-2020 Türkiye Karnesi" adı verilen araştırmada Türkiye 100 üzerinden 43 aldı. Araştırmaya katkıda bulunanlardan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Neva Övünç Öztürk, MIPEX’in göçmen entegrasyon politikalarının karşılaştırması için en kapsamlı araçlardan biri olduğunu söyledi. Projeye farklı ülkelerden akademisyenlerin katıldığını belirten Öztürk, proje kapsamında 8 farklı alanda inceleme yapıldığını şöyle aktardı:

"Eğitim, sağlık, siyasal katılım, işgücü piyasası hareketliliği, aile birleşimi daimi ikamet, vatandaşlığa erişim ve ayrımcılıkla mücadele alanlarında değerlendirme yapılıyor. Sabit belirli soruların objektif şekilde cevaplandırılmasıyla gerçekleştiriliyor. Ağırlıklı olarak da mevzuat üzerinden cevaplandırılıyor sorular. Yeri geldiğinde de uygulamaya da değiniliyor." "Türkiye'nin gelişime ihtiyacı var" MIPEX'in 2004'ten bu yana yapılıyor. Türkiye'ye 52 ülke arasında puanını en çok yükselten ülke. En son 5 yıl önce yapılan MIPEX çalışmasına göre Türkiye 38 ülke arasında arasında 37 sıradaydı. Ancak son çalışmada 10 sıra birden yükseldi. Öztürk'e göre bunun sebebi, göçmenlerin uyum sürecine ilişkin son dönemde çıkarılan yeni yasalar. 100 üzerinden 43 puan almayı "Henüz yolun yarısına bile değiliz" diyerek tanımlayan Öztürk, uygulamalar açısından Türkiye'nin gelişmeye ihtiyaç duyduğunu vurguladı. DW Türkçe'ye konuşan İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Müdürü Prof. Ayhan Kaya da 2010 ve 2015'te yapılan çalışmalara göre Türkiye'nin göçmenler konusunda sistematik bir uyumun olmadığı bir ülke, son yapılan çalışmada ise uyumun sistematik bir şekilde sorunsallaştığı ve uygulandığı ülke kategorisinde bulunduğunu belirtti.