"Türkiye'ye hac ambargosu yok, kontenjanın artırılması için çalışılıyor"

SEFA ŞAHİN - Diyanet İşleri Başkanlığınca, "Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye 3 yıl boyunca hac ambargosu uygulayacağı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı, 2020 yılında hacı adayı sayısının 3 bin 500 kişi artırılması için çalışıldığı bildirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye 2020 ile 2022 yılları arasında hac ambargosu uygulayacağına yönelik iddiaların doğru olmadığını belirterek "Bu iddialar tamamen asılsız paylaşımlar, doğru bilgi değil. Tamamen bilgi kirliliğinden oluşan paylaşımlar. Başkanlık olarak 2020 hac organizasyonu için şu anda tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz." dedi. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığıyla görüşmelere devam edildiğini aktaran Bircan, bütün İslam ülkeleri gibi Türkiye'de de 2020 haccı için ön kayıt alınacağını, hac kurasının çekileceğini ve kafilelerin oluşturulacağını anlattı. Bircan, Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye ayrılan hac kotasının artırılmasına yönelik çalışmalara işaret ederek şunları söyledi:

"Vatandaşımızın hacca yoğun bir talebi var. Suudi Arabistan hükümeti, aldığı karar gereği, ki bu sadece Türkiye değil bütün ülkelere yönelik karar, ülke nüfuslarının binde biri oranında bir kota uyguluyor. Malum olduğu üzere bizim ülke nüfusumuz daha önceki yıllarda 80 milyondu ama şu an 83 milyon 500 bine yaklaştı. Suudi Arabistan'ın ilgili makamlarına nüfusumuzun 83 milyon 500 bin olduğunu bildirdik. Dolayısıyla kontenjanımızın 80 binden 83 bin 500'e çıkarılması için yoğun bir çaba içerisindeyiz." - "Umre fiyatları geçen yıldan daha ucuz" Başkanlığın 40 yıllık bir tecrübeyle hac ve umre organizasyonları düzenlediğine dikkati çeken Bircan, 2019-2020 yılı umre programları kapsamında ilk kafilenin 15 Eylül'de kutsal topraklara yolcu edildiğini ve ikinci kafilenin ise aralık ayında yola çıkacağını bildirdi. Vatandaşların doğru bir şekilde ibadet yapabilmesi için çalıştıklarını ifade eden Bircan, bu yıl hava yolu şirketleri ve otel işletmeleriyle yapılan görüşmeler sonucunda umre organizasyonun ilk 3 ayında fiyatlarda ciddi oranda bir indirim yapıldığını dile getirdi.