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Türkiye’ye ‘Hak İhlalleri’ Eleştirileri Artıyor

24.02.2019 00:46 | Son Güncelleme

Türkiye son dönemde tutuklamalar, insan hakları ihlalleri ve yargının siyasallaşması gibi suçlamalarla uluslararası çevrelerden gittikçe artan sayıda eleştirilere hedef oluyor

Türkiye’ye ‘Hak İhlalleri’ Eleştirileri Artıyor

Türkiye son dönemde tutuklamalar, insan hakları ihlalleri ve yargının siyasallaşması gibi suçlamalarla uluslararası çevrelerden gittikçe artan sayıda eleştirilere hedef oluyor

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine karıştıkları gerekçesiyle, yüzlerce askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan kişilerin tamamı, darbenin planlayıcısı olduğu ileri sürülen Fethullah Gülen’le bağlantılı olmakla suçlanıyor.

Emniyet güçleri Cuma sabahı erken saatlerde, 295 askeri personelin evine baskın düzenledi ve aralarında albayların da bulunduğu bazı komutanları gözaltı altına aldı.

Savcılıktan yapılan açıklamada söz konusu kişilerin, yürütülen takip operasyonu sonucunda, Gülen ağıyla bağlantılı şahıslarla özellikle ankesörlü telefonla görüştüklerinin tespit edildiği belirtildi.

Amerika’da yaşayan Fethullah Gülen, Emniyet içerisindeki ağını kullanarak yönetimi ele geçirmeye çalışmakla suçlanıyor. Gülen’se bu iddiaları reddediyor.

70 bin kişi hapise atıldı

Türkiye’de toplu tutuklamalar devam ederken 2 buçuk yıl önceki darbe girişimiyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle, 70 bini aşkın kişi halen hapiste bulunuyor. Bu noktada operasyonlar devam ederken Türkiye’de hükümet, demokrasiyi korumak yerine muhalif sesleri susturma adına bu baskılara devam etmekle suçlanıyor.

Hafta başında mahkeme ayrıca ana akım medya içerisinde muhalif çizgide kalmayı sürdüren son gazete olan Cumhuriyet çalışanları ve gazetecilerden 14 kişiye yönelik cezaları onadı. 14 kişinin tamamı Gülen’le bağlantılı terör suçlamasıyla yargılanıyordu.

Söz konusu mahkumiyetin, yıllardır Gülen’i eleştiren ve Gülen’e yakın isimlerin devlete sızdıklarını yazan gazetenin çalışanlarına, Gülen’le bağlantılı olmak suçlamasıyla verilmesi, mahkeme kararına yönelik eleştirileri daha da arttırdı.

HDP milletvekili, gazeteci Ahmet Şık hakkındaki 7 yıllık hapis cezası da onandı. Şık, kararla ilgili olarak, insanın ömrünün iki günlük olduğu onu da değersiz insanların önünde diz çökerek geçirmeye değmeyeceği şeklinde bir değerlendirme yaptı.

Hakkında hapis cezası verilen kişilerden dördüne dair temyiz süreçleri de tamamlanırken diğer kişiler temyiz yoluna gidecek.

Başarısız darbe girişiminden bu yana çok sayıda gazeteci hapse atıldı. Uluslararası insan hakları ve gazetecilik örgütleri bu konuda Türkiye’yi ciddi anlamda eleştiriyor ve Türkiye’nin dünyada en çok gazeteciyi hapse atan ülke durumunda olduğuna dikkat çekiyorlar. Ankara’ysa hapse atılan kişilerin, bu cezaları, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle almadıkları savunmasını yapıyor.

Türkiye

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