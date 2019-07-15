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‘Türkiye’ye Hangi Yaptırım Paketinin Uygulanacağı Kararlaştırıldı’

15.07.2019 22:25 | Son Güncelleme

ABD basını, Başkan Trump’ın ekibinin Türkiye’ye Rus S-400 hava savunma sistemini teslim almaya başlamasının ardından hangi yaptırım paketinin uygulanacağını kararlaştırdığını ve yaptırımların önümüzdeki günlerde açıklanacağını yazdı

‘Türkiye’ye Hangi Yaptırım Paketinin Uygulanacağı Kararlaştırıldı’

ABD basını, Başkan Donald Trump’ın ekibinin Türkiye’ye Rus S-400 hava savunma sistemini teslim almaya başlamasının ardından hangi yaptırım paketinin uygulacağını kararlaştırdığı ve yaptırımların önümüzdeki günlerde açıklanacağını yazdı. Yaptırımların yürürlüğe girmesi için Başkan Trump’ın da onay vermesi gerekiyor.

Bloomerg’e konuşan ve konuyla ilgili bilgi sahibi olan kaynaklar, Trump yönetiminin 2017 yılında ABD Kongresi tarafından kabul edilen CAATSA (Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası) uyarınca farklı derecelerde etkisi olacak şekilde tasarlanmış 3 yaptırım paketinden birinin seçildiğini belirtti. Söz konusu kaynaklar hangi yaptırım paketinin seçildiği konusunda ayrıntı vermedi.

“Açıklama için 15 Temmuz’un yıldönümü sonrası bekleniyor”

Bloomberg’e konuşan kaynaklardan biri yaptırımların bu hafta bitimine doğru açıklanmasının planlandığını söyledi. Haberde Trump yönetiminin, Erdoğan destekçilerinin iddia ettiği gibi darbe girişiminden ABD’nin sorumlu olduğuna ilişkin spekülasyonları körüklemekten kaçınmak amacıyla yaptırımları duyurmak için Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünün geçmesinin beklemek istediği belirtildi.

Habere göre Türkiye’ye yönelik yaptırım paketi Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı ile Ulusal Güvenlik Konseyi arasında konuyla ilgili yapılan istişareler sonrasında oluşturuldu. Adını vermek istemeyen kaynakların aktardığına göre yaptırım paketi Başkan Trump ve üst düzey danışmanlarının onayını bekliyor.

S-400 hava savunma sisteminin teslimatının başladığının onaylanmasının ardından CAATSA uyarınca Başkan Trump sertlik derecesi farklı 12 yaptırım kaleminden en az beşini seçmek zorunda.

Cuma günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la telefon görüşmesi yapan ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper aynı gün yaptığı açıklamada Washington’un “Türkiye’nin hem S-400 hem de F-35’lere sahip olamayacağı” konusundaki duruşunun değişmediğini vurgulamış, Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ABD’den bir heyetin temaslarda bulunmak üzere bu hafta Türkiye’ye gideceği belirtilmişti.

S-400 teslimatı sürüyor

Türkiye’ye S-400 hava savunma sisteminin parçalarının teslimatı da devam ediyor. S-400 rampalarını taşıdığı belirtilen Rusya’ya ait iki kargo uçağı daha Türkiye’ye ulaştı.

Uçakların inişinden iki saat sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yeni binasının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile önümüzdeki dönemde yüksek teknolojili silah sistemlerinin ortak üretimine başlamayı umduğunu söyledi.

Erdoğan: “Hedefimiz Rusya ile ortak üretim”

Erdoğan “S-400’lerimizi almaya başladık. Alamazlar dediler, aldık. Onları hiçbir yere yerleştiremez dediler. Almanız doğru değil dediler. Bugün itibariyle sekizinci uçak geldi” diye konuştu, “Nisan 2020’de son noktayı koyuyoruz. Hava savunma sistemleri açısından dünyadaki sayılı ülkelerden biri haline geliyoruz. Hedefimiz Rusya ile ortak üretim” ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada başkent Ankara yakınlarında bulunan ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından adı Mürted Hava Üssü olarak değiştirilen üsse iki tane daha Rus kargo uçağının indiği belirtilmişti. Son 2 Rus uçağı S-400 teslimatının başladığı Cuma gününden bu yana üsse inen sekiz ve dokuzuncu uçak.

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