HABER

"Türkiye'ye huzuru getirmeliyiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2019 16:21 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Birlikte Türkiye'ye huzuru getirmeliyiz. Biz kavgadan yana değiliz. Huzurdan, üretmekten, çalışmaktan yanayız" - "Sakın 'Efendim CHP'li seçildi hizmet getiremez.' diye düşünmeyin"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Birlikte Türkiye'ye huzuru getirmeliyiz. Biz kavgadan yana değiliz. Huzurdan, üretmekten, çalışmaktan yanayız." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin Gölbaşı ilçe belediye başkan adayı İskender Yıldırım'ın seçim irtibat bürosu önünde partililere hitaben yaptığı konuşmada, hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, herkesin işi, aşı ve huzuru olsun diye mücadele ettiklerini söyledi.

Siyasetin kavga alanı olmadığını anlatan Kılıçdaroğlu, bayraktan, hukuktan ve halktan yana olduklarını belirterek, "Siyaset hizmet etme yarışıdır, kavga alanı değil. Biz hizmet etmek için mücadele ediyoruz. O mücadeleyi sizin desteğinizle yapacağız, kavga etmeden yapacağız." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, belediye başkan adayı Yıldırım'a "Seçildiğin zaman 'Şu mahalle bana oy vermedi' demeyeceksin. Tüm Gölbaşı'nı kucaklayacaksın" diyerek, şöyle devam etti:

"Biz asgari ücreti 2 bin 200 lira yapalım dedik. Ama 2 bin 20 yaptılar. Buna rağmen CHP'li tüm belediyelerde 2 bin 200 lira veriyoruz. 31 Mart sonrasında bu belediyemizde de asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak. Biz her evde huzur olsun, bereket olsun istiyoruz. Başkan seçildikten sonra şu işçinin ailesi AK Parti'li, MHP'li demeyeceğiz. Kimsenin işine bu yüzden son verilmeyecek. Bu konuda anlaşalım. Tüm Gölbaşı'nı kucaklayacağız. Herkese eşit ücret götüreceğiz. Bir ayrımcılık yapacağız. Eğer bir mahallede aç varsa, ona pozitif ayrımcılık yapacağız. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Belediyeyi birlikte yöneteceğiz. 'Ben başkan seçildim, her şeye ben karar vereceğim.' demeyeceğiz. Bizi kötüleyebilirler, ne derlerse desinler. İnsanlar arasında ayrım yapmamak lazım. Herkesin kimliğine, inancına, yaşam tarzına saygımız var. Yeterki herkesin işi, aşı olsun."

Adıyaman'ın tütününün meşhur olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin yaptığı ithalatlara değinerek, "Adıyaman'ın nerede bir sorunu varsa dile getiriyoruz. Birlikte Türkiye'ye huzuru getirmeliyiz. Biz kavgadan yana değiliz. Huzurdan, üretmekten, çalışmaktan yanayız. Bir ülke üretirse işsizlik olmaz, dünyada söz sahibi olur. Üniversite mezunlarının çoğu işsiz, yazık günah değil mi?" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, üretimin geliştirilmesiyle hemen her sorunun çözülebileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Alın terinin değerini bilirseniz, çalışıp üretirseniz her sorun biter vallahi. 'Para yok.' diyorlar, vallahi para çok. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi veriyor. Çocuk doğuyor emzik alıyorsun, su içiyorsun para veriyorsun, nasıl para yok? Barıştan, huzurdan ve bereketten yanayız. Siz bir babanın oğluna harçlık veremeden okula göndermenin acısını bilir misiniz? Bir annenin çocuğunu aç yatağa yatırmasının acısını bilir misiniz? Eğer bu memlekette bir çocuk yatağa aç giriyorsa, hiçbirimiz huzurlu yatmamalıyız. Gölbaşı'nda bunu yapacağım. İyi bir adayımız var. Onu seçeceksiniz. Sakın 'Efendim CHP'li seçildi hizmet getiremez.' diye düşünmeyin. Büyükşehir ile kardeş belediye olacağız. Büyükşehir Belediyelerinde ne varsa burda da o olacak. Allah'ın izniyle Ekrem İmamoğlu İstanbul'u aldığında buraya beraber geleceğiz, yatırımları beraber belirleyeceğiz. Para çok arkadaşlar, götürmezsen."

PARTNERAslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca... Aslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca...
Bahçeli: Kılıçdaroğlu kim oluyor da bize milliyetçilik ahkamı kesiyor?Bahçeli: Kılıçdaroğlu kim oluyor da bize milliyetçilik ahkamı kesiyor?
Mansur Yavaş: Atacağımız insanlar belli (2)Mansur Yavaş: Atacağımız insanlar belli (2)
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman CHP Gölbaşı Kemal Kılıçdaroğlu seçim

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Diğer Haberler
Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

CNN Türk'te Ekrem İmamoğlu'nun konuşması yarıda kesildi! Buket Aydın'dan açıklama geldi

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İYİ Parti’den Bahçeli'ye '5 harfliler' yanıtı

İYİ Parti’den Bahçeli'ye '5 harfliler' yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert çıkış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: İki saldırı engellendi

Süleyman Soylu açıkladı: İki saldırı engellendi

Son dakika: AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.