CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Birlikte Türkiye'ye huzuru getirmeliyiz. Biz kavgadan yana değiliz. Huzurdan, üretmekten, çalışmaktan yanayız." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin Gölbaşı ilçe belediye başkan adayı İskender Yıldırım'ın seçim irtibat bürosu önünde partililere hitaben yaptığı konuşmada, hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, herkesin işi, aşı ve huzuru olsun diye mücadele ettiklerini söyledi.

Siyasetin kavga alanı olmadığını anlatan Kılıçdaroğlu, bayraktan, hukuktan ve halktan yana olduklarını belirterek, "Siyaset hizmet etme yarışıdır, kavga alanı değil. Biz hizmet etmek için mücadele ediyoruz. O mücadeleyi sizin desteğinizle yapacağız, kavga etmeden yapacağız." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, belediye başkan adayı Yıldırım'a "Seçildiğin zaman 'Şu mahalle bana oy vermedi' demeyeceksin. Tüm Gölbaşı'nı kucaklayacaksın" diyerek, şöyle devam etti:

"Biz asgari ücreti 2 bin 200 lira yapalım dedik. Ama 2 bin 20 yaptılar. Buna rağmen CHP'li tüm belediyelerde 2 bin 200 lira veriyoruz. 31 Mart sonrasında bu belediyemizde de asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak. Biz her evde huzur olsun, bereket olsun istiyoruz. Başkan seçildikten sonra şu işçinin ailesi AK Parti'li, MHP'li demeyeceğiz. Kimsenin işine bu yüzden son verilmeyecek. Bu konuda anlaşalım. Tüm Gölbaşı'nı kucaklayacağız. Herkese eşit ücret götüreceğiz. Bir ayrımcılık yapacağız. Eğer bir mahallede aç varsa, ona pozitif ayrımcılık yapacağız. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Belediyeyi birlikte yöneteceğiz. 'Ben başkan seçildim, her şeye ben karar vereceğim.' demeyeceğiz. Bizi kötüleyebilirler, ne derlerse desinler. İnsanlar arasında ayrım yapmamak lazım. Herkesin kimliğine, inancına, yaşam tarzına saygımız var. Yeterki herkesin işi, aşı olsun."