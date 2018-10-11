Türkiye'ye iadesi reddedilen Alman vatandaşı: Suç işlemedim

, DW'ye yaptığı açıklamada neden böyle bir süreç yaşadığını anlayamadığını söyledi.Eylül ayında Türkiye'nin isteği üzerine Bulgaristan'da gözaltına alınan ve Bulgar yargısı tarafından Türkiye'ye iade talebi reddedilen Alman vatandaşı Mehmet Y., en kısa zamanda Almanya'ya dönmek istediğini söyledi.

DW Bulgar servisine konuşan Kürt kökenli Alman vatandaşı Mehmet Y., "Neden bunu yaşamak zorunda kaldığımı hala anlayabilmiş değilim" dedi. Y., Türk yargısının şahsı hakkındaki hükmüne ilişkin, "Türkiye'de kesinlikle bir suç işlemedim. Zaten bir suç işlemediğim için serbest bırakıldım. Ben suça meyilli, suç işleyebilecek biri kesinlikle değilim" diye konuştu. Yaşadıklarının arkasında "politik nedenler" olduğunu söyleyen Y., "Kürt olmasının Türkiye'de bir suç, bir kabahat gibi gösterildiğini" ve bunun "yıllar sonra yeniden karşısına çıkarıldığını" belirtti.

Gözaltına alındıktan bu yana ilk defa Perşembe günü dışarı çıktığını belirten Mehmet Y., savcının itirazda bulunmamasını ve böylece 7 günlük itiraz süresinin dolmasının ardından "rahat rahat Almanya'ya geri dönmeyi" umduğunu söyledi. Almanya'nın Bonn kentinde yaşayan Mehmet Y., pedagog olarak çalışıyor.