HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye’ye kaçak yollarla giren DEAŞ üyesine şafak operasyonu

Türkiye’ye kaçak yollarla giren DEAŞ üyesine şafak operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 16:57 | Son Güncelleme

Suriye’den Türkiye’ye kaçak yollarla girdiği ve Denizli’de saklandığı tespit edilen silahlı terör örgütü üyesi Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilerek şafak operasyonu düzenlendi.

Suriye’den Türkiye’ye kaçak yollarla girdiği ve Denizli’de saklandığı tespit edilen silahlı terör örgütü üyesi Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilerek şafak operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında birçok materyaller ve örgütsel doküman ele geçirilirken, Suriye uyruklu M.R.D. isimli şahıs tutuklanarak ceza evine sevk edildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile ilgili olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, Türkiye’ye kaçak yollarla girdiği ve Denizli’de saklandığı tespit edilen örgüt üyesine yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Suriye bölgesinde çatışma alanlarında bulunduğu ve kaçak yollarla ülkeye giriş yaparak Denizli’de saklandığı tespit edilen M.R.D. isimli Suriye Uyruklu şahıs, operasyon kapsamında gözaltına alındı. 06 Ekim 2020 Salı günü yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınmış olan şahsın ikametinde adli makamlardan alınan arama kararı gereği yapılan aramalarda birçok materyaller ve örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak
MSB'den flaş 'Ermenistan' açıklamasıMSB'den flaş 'Ermenistan' açıklaması
İşte karalahana sarmasının tarifi...İşte karalahana sarmasının tarifi...
1/
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncu arabada cinsel ilişkiye girenleri görünce bakın ne yaptı
Ünlü oyuncu arabada cinsel ilişkiye girenleri görünce bakın ne yaptı
46 yıldır kapalıydı! Maraş bugün halkın kullanımına açıldı
46 yıldır kapalıydı! Maraş bugün halkın kullanımına açıldı
27 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
27 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Spor pozu tepki çekti! 'Teşhir...'
Spor pozu tepki çekti! 'Teşhir...'
Swinger (eş değiştirme) operasyonunda yeni detaylar!
Swinger (eş değiştirme) operasyonunda yeni detaylar!
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Diğer Haberler
İzmir'de sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
İzmir'de sağanak ve dolu yağışı
Korkunç olay! Arkadaşını öldürdüğünü SMS ile bildirdi
Cinayet mesajı: Rodi’yi öldürdüm!
CNN TÜRK muhabirleri Cudi Dağı'nın zirvesine çıktı
CNN TÜRK muhabirinin zor anları
MSB'den flaş açıklama: Ermenistan işgal ettiği Dağlık Karabağ’ı derhal boşaltmalı
MSB'den flaş 'Ermenistan' açıklaması
Ali Edizer hakkında suç duyurusu
Ali Edizer hakkında suç duyurusu
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.