Türkiye'ye 'Kara Para Aklama' Uyarısı

Uluslararası kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye'nin her iki alanda da yetersiz olduğunu vurgulayarak, hızla önlem almazsa, mali kontrolleri yetersiz olan ülkelerin yer aldığı "gri ülkeler" listesine girme riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Raporda, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu riskleri anladığı ancak "terörle bağlantılı varlıkların dondurulması ve kitle imha silahlarının çoğaltılmasına karşı tedbirlerin iyileştirilmesi ihtiyacı da dahil olmak üzere ciddi eksikliklerin devam ettiği" belirtildi. Merkezi Paris'te bulunan Mali Eylem Görev Gücü (FATF), İspanya ve Norveç'in ardından, Türkiye'nin kara para aklama ve terörle mücadele finansmanını (AML / CFT) değerlendirdiği 2019 raporunu yayınladı. Kurumun Ekim ayında yapılan Genel Kurulu'nda kabul ettiği raporda, Türkiye’deki önlemlerin etkinliğinin ve bunların FATF tavsiyelerine uygunluğunun kapsamlı bir şekilde incelenmesinin ardından elde edilen sonuçlar açıklandı. Raporda, alınan tedbirlerin henüz yeterli olmadığı ifade edildi.

Türkiye'nin "belirlenmiş terör veya terör örgütlerinden kaynaklanan riskleri ele almak için yaptığı eylemlerin" değerlendirildiği raporda, "bir işletmenin terör, terörist grup veya örgüt olarak tanımlanmasına neden olan gerekçelerin ele alınmadığı " vurgulandı. Riskli coğrafi konumu Ulusal risk değerlendirmesi yapılan raporda, Türkiye'nin 2018 yılında, coğrafi konumu nedeniyle, uyuşturucu kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı, insan kaçakçılığı ve yakıt kaçakçılığından kaynaklanan en yüksek kara para aklama riskleriyle karşı karşıya olduğunun altı çizildi. Türkiye'nin aynı zamanda "hem ulusal hem de uluslararası tehditlerden kaynaklanan" önemli terör finansmanı riskleriyle yüz yüze geldiği de belirtildi. Son yıllarda, Türkiye'nin ilgili yasa ve yönetmelikleri önemli ölçüde güçlendirdiği, bunun "riskleri ele almak ve finansal sistemi kötüye kullanan suçluları ve teröristleri saptamak ve önlemek için olumlu eylemlerin temelini oluşturduğu" ifade edildi. Ancak bu olumlu adımın yeterli olmadığı, "Türkiye'nin, etkinliğini artırmak için pek çok alanda uygulamayı hızla iyileştirmesi gerektiği" kaydedildi. Raporda, "Yetkililer iyi işbirliği yapıyor ve koordine ediyorlar ancak şu anda sadece birkaç mahkumiyetle sonuçlanan kara para aklama soruşturmaları yetersiz. Bu yolda finansal zekayı daha iyi kullanmaları gerekiyor. Ayrıca, suçluları, suç gelirlerinden kalıcı olarak mahrum bırakmak için ulusal bir strateji geliştirmelidir" tavsiyelerine yer verildi.