Türkiye'ye, ifade özgürlüğüne ve bağımsız basına saygı gösterilmesi, erişim engelinin "derhal kaldırılması" çağrısı yapıldı.Türkiye’de, uluslararası alanda saygınlığa sahip haber sitesi bianet’in de aralarında yer aldığı 136 haber portalı ile Twitter, Facebook, Instagram, Youtube ve Pinterest hesaplarına erişim engeli getirilmesi tepkiye yol açtı. Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Désir, Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından Jandarma’nın talebi üzerine alınan erişim engeli kararının "derin endişeye" yol açtığını açıkladı. "Kararı gözden geçirin" Erişim engeli kararı alınan bianet’in, Türkiye’de insan hakları alanındaki gelişmeler ve ifade özgürlüğü ile ilgili davalar hakkındaki haberleriyle önemli bir bilgi kaynağı olduğuna dikkat çeken Désir, "Büyük saygınlığa sahip bağımsız haber portalı bianet ve diğer internet sitelerine getirilen erişim engelinden ötürü çok endişeliyim" dedi. Türk makamlarına erişim engeli kararını gözden geçirme, ifade özgürlüğü ve bağımsız medyaya saygı gösterme çağrısı yapan AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi şu değerlendirmeyi aktardı:

"İnternette erişim engeli, ancak büyük insan hakları ihlalleri ya da kamu düzenine yönelik fiili bir tehdit söz konusu olduğunda uygulanabilir. Bianet kamu yararı için haber yapan önemli bir haber portalıdır. İfade özgürlüğünün önemli ölçüde sınırlandırıldığını ortaya koyan erişim engeli kararı Türkiye’nin basın özgürlüğü taahhütlerini de baltalamaktadır." "Karar hukuksuz" Türkiye’deki basın meslek örgütleri de erişim engeli kararını, "halkın haber alma hakkını engelleme girişimi" olarak değerlendirerek tepki gösterdi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası, DİSK Basın-İş, Sınır Tanımayan Gazeteciler, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, mahkeme kararının hukuki bir gerekçeye dayanmadığına dikkat çekti. Basın örgütleri kararda yer verilen, "suç işlenmesinin engellenmesi" gibi bir gerekçenin hukuki olmadığına işaret ederek kararı "keyfi" olarak nitelendirdi. Karara uluslararası kınama Erişim engeli kararı uluslararası alanda da yankı buldu. Uluslararası meslek örgütleri art arda açıklama yaparak kararı kınadıklarını açıkladı.

"Haber engellenebilir bir şey değildir" açıklamasını yapan Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Twitter’da şu açıklamayı yayımladı: "Türkiye’nin gerekçe belirtilmeyen bir mahkeme kararıyla bağımsız haber sitesi bianet dahil çok sayıda internet sitesine erişimi engellemesi kabul edilemez. IPI Türk makamlarına bunun gerisinde yatan sebepleri açıklama, mahkeme kararını iptal etme çağrısı yapmaktadır." "Keyfi ve gaddarca" Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü de karara sert çıktı. RSF, Türk makamlarından "keyfi ve gaddarca" olarak nitelendirdikleri mahkeme kararının iptalini talep etti. RSF’in Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu ise karar hakkında, "'Milli güvenlik' bahanesiyle Bianet.org haber sitesine erişimi yasaklayan bu karar, gerekçesi ve argümanı olmayan ve özgür haberciliği hedef alan hukuka aykırı, son derece keyfi bir karardır" açıklamasını yaptı. Avrupa Gazeteciler Federasyonu’ndan (EFJ) da Türkiye’ye çağrı yapıldı. EFJ Başkanı Mogens B. Bjerregard, Twitter hesabından, "Hadi Türkiye, medya korkuna son ver. Bir ülkenin gelişmesinin ön koşulu özgür ve bağımsız basını olan bir demokrasidir" açıklamasını yaptı.