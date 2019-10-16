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Türkiye’ye karşı ambargo uygulayan ülkelere ders gibi video

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 17:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı’nda yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp üretilen askeri envanterlerin yer aldığı bir video paylaştı.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal medya hesabı üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılan yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp üretilen silahların görüntülerini içeren bir video paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı’nda yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp üretilen askeri envanterlerin yer aldığı bir video paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal medya hesabı üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılan yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp üretilen silahların görüntülerini içeren bir video paylaştı. Demir, “Biz Savunma Sanayii Başkanlığı, vakıf şirketleri, özel sektör firmaları, kamunun ilgili kurumları, araştırma merkezleri, üniversiteler ve teknoparklarla, topyekun Türk savunma sanayis sektörünün bütün paydaşlarıyla birlikte her zaman olduğu gibi bugün de Barış Pınarı Harekatı’nda silahlı kuvvetlerimizle birlikteyiz, onların yanındayız. Helikopterimizden insansız hava araçlarımıza, akıllı mühimmatlardan füzelere, piyade tüfeğinden zırhlı araçlarımıza ve elektronik harp sistemlerimize varıncaya kadar Mehmetçik’in sahada ihtiyaç duyduğu ve kullandığı sistemler çok büyük oranda yerli ve millidir, Türk mühendislerinin tasarladığı, geliştirdiği ve ürettiği ürünlerdir” açıklamasında bulundu.

"Türkiye’yi etkilemez"
Bazı ülkelerden gelen ambargo, silah satış yasağı gibi kararların Türkiye’yi etkilemeyeceğini ifade eden Demir, “Bunlarla ilgili analizlerimizi yaptık, alternatif kaynak ve yerli üretim gibi konular da dahil gerekli tedbirleri aldık, almaya devam ediyoruz. Bu operasyon ve bazı ülkelerden gelen bu sesler, savunma sanayinde son yıllardaki yerlileştirme çalışmalarımızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Biz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde haklı olduğumuz bu yoldan dönmeyecek, tam bağımsız savunma sanayi yolunda bütün engellemelere rağmen kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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