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'Türkiye'ye Karşı Yaptırım Seçeneklerini Değerlendiriyoruz'

16.07.2019 22:17 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, Başkan Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alımı nedeniyle verilecek yanıta ilişkin seçenekleri değerlendirdiğini söyledi

'Türkiye'ye Karşı Yaptırım Seçeneklerini Değerlendiriyoruz'

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, Başkan Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alımı nedeniyle verilecek yanıta ilişkin seçenekleri değerlendirdiğini söyledi.

Ortagus bakanlıktaki basın brifinginde yaptığı açıklamada, "Bakan (Pompeo) ve Başkan (Trump), Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyması (CAATSA) kapsamındaki bütün seçenekleri değerlendiriyor" dedi.

Türkiye'nin S-400 alımının olası sonuçlarını daha önce defalarca dile getirdiklerini hatırlatan Ortagus, "Hangi yaptırımların olacağına ilişkin önceden bilgi vermiyoruz. Bakan Başkanla birlikte bunun üzerinde çalışıyor. Süreç devam ediyor. Yeni bir durum olduğunda sizi bilgilendiririz" ifadesini kullandı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı: 'Türkiye'ye CAATSA yaptırımları kapsamındaki bütün seçenekleri değerlendiriyoruz' ABD Dışişleri Bakanlığı: 'Türkiye'ye CAATSA yaptırımları kapsamındaki bütün seçenekleri değerlendiriyoruz' 
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