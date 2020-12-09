Türkiye'ye "Liste Yaptırımı" AB Bildiri Taslağında

AB'nin "Türkiye ile işbirliğine dayalı ve karşılıklı faydaya dayalı bir ilişkinin geliştirilmesinde stratejik çıkarları olduğu" yinelenen taslak metinde, "Türkiye uluslararası hukuka uygun ve iyi niyetli bir işbirliği içine girerse, pozitif gündem önerisi de hala masada. Ekonomi ve ticaret alanında, yüksek seviyede diyalog ve göç gibi konularda pozitif bir gündem olanaklıdır. AB, Türkiye'deki Suriyeli göçmenler için Türkiye'ye mali destek sunmaya devam edecektir" denildi.

Zirvede liderlerin önüne konulacak olan taslakta, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinden dolayı, "daha önce alınan ambargo kararı listesi genişletilerek, daha fazla sayıda Türk şirket ve bireyine ambargo uygulanması" ifadesi yer aldı.

Ancak bununla birlikte, “AB'nin üye devletlerinin çıkarlarını savunmak ve bölgesel istikrarı korumakta" kararlı olduğu belirtilen taslak metinde, Konsey, "Bu bağlamda, AB Konseyi'ni, 2019'da aldığı yaptırım listesine ek liste hazırlamaya ve gerekirse karar kapsamının genişletilmesi için çalışmaya davet eder. AB Yüksek Temsilci ve Komisyonunu, AB-Türkiye siyasi ve ekonomik ilişkilerinin gidişatını izleme, Mart 2021 konsey toplantısında değerlendirilmek üzere, nasıl ilerleneceği konusunda seçenekler hakkında Konsey'e rapor vermeye davet eder" denildi.

ABD'ye atıf

Liderler, yarın yapacakları toplantıda tartışmaları bu bildiri taslağı üzerinden yapacak. Taslak kabul edilirse, daha önce enerji sektöründen iki ismi hedef alan ambargo kararı, listedeki isimler arttırılarak daha da genişletilecek.

VOA Türkçe'nin edindiği bilgilere göre, Türkiye konusundaki asıl tartışmalar ise ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın görevi devralmasının ardından, Şubat ve Mart aylarında toplanacak olan NATO ve AB zirvelerinde ele alınacak. Taslak metinde, AB kurumlarının ilişkileri izlemesi ve "2021 Mart ayındaki zirvede bir rapor sunması" talebine de bu nedenle vurgu yapılıyor.