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Türkiye'ye "Liste Yaptırımı" AB Bildiri Taslağında

09.12.2020 20:43 | Son Güncelleme:
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Türkiye'ye "Liste Yaptırımı" AB Bildiri Taslağında

Zirvede liderlere sunulacak taslakta, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinden dolayı, "daha önce alınan ambargo kararı listesi genişletilerek, daha fazla sayıda Türk şirket ve bireyine ambargo uygulanması" ifadesi yer aldı

Avrupa Birliği'nin 10-11 Aralık tarihinde Brüksel'de yapılacak liderler zirvesinde Türkiye'yi hedef alan olası yaptırım kararı, Konsey sonuç bildirisinin taslağına yansıdı.

Zirvede liderlerin önüne konulacak olan taslakta, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinden dolayı, "daha önce alınan ambargo kararı listesi genişletilerek, daha fazla sayıda Türk şirket ve bireyine ambargo uygulanması" ifadesi yer aldı.

Taslak metinde, "Doğu Akdeniz" başlığı altında, "Maalesef Türkiye, AB'ye, AB liderlerine ve üyelerine yönelik tek taraflı eylem, provokasyon ve hakaretlere devam etmiştir" ifadesine yer verildi.

AB'nin "Türkiye ile işbirliğine dayalı ve karşılıklı faydaya dayalı bir ilişkinin geliştirilmesinde stratejik çıkarları olduğu" yinelenen taslak metinde, "Türkiye uluslararası hukuka uygun ve iyi niyetli bir işbirliği içine girerse, pozitif gündem önerisi de hala masada. Ekonomi ve ticaret alanında, yüksek seviyede diyalog ve göç gibi konularda pozitif bir gündem olanaklıdır. AB, Türkiye'deki Suriyeli göçmenler için Türkiye'ye mali destek sunmaya devam edecektir" denildi.

Ancak bununla birlikte, “AB'nin üye devletlerinin çıkarlarını savunmak ve bölgesel istikrarı korumakta" kararlı olduğu belirtilen taslak metinde, Konsey, "Bu bağlamda, AB Konseyi'ni, 2019'da aldığı yaptırım listesine ek liste hazırlamaya ve gerekirse karar kapsamının genişletilmesi için çalışmaya davet eder. AB Yüksek Temsilci ve Komisyonunu, AB-Türkiye siyasi ve ekonomik ilişkilerinin gidişatını izleme, Mart 2021 konsey toplantısında değerlendirilmek üzere, nasıl ilerleneceği konusunda seçenekler hakkında Konsey'e rapor vermeye davet eder" denildi.

ABD'ye atıf

Liderler, yarın yapacakları toplantıda tartışmaları bu bildiri taslağı üzerinden yapacak. Taslak kabul edilirse, daha önce enerji sektöründen iki ismi hedef alan ambargo kararı, listedeki isimler arttırılarak daha da genişletilecek.

VOA Türkçe'nin edindiği bilgilere göre, Türkiye konusundaki asıl tartışmalar ise ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın görevi devralmasının ardından, Şubat ve Mart aylarında toplanacak olan NATO ve AB zirvelerinde ele alınacak. Taslak metinde, AB kurumlarının ilişkileri izlemesi ve "2021 Mart ayındaki zirvede bir rapor sunması" talebine de bu nedenle vurgu yapılıyor.

Fransız diplomatlar, ABD'nin de giderek Türkiye konusunda açıklamaların tonunu yükselttiğine dikkat çekiyorlar. Bu eğilime bildiri taslağında da atıfta bulunuluyor ve "AB, bu konularda ABD ile koordinasyon sağlamaya çalışacak" ifadesine yer veriliyor.

Yunan hükümet sözcüsü Stelyos Peças, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in 10-11 Aralık zirvesinde, "Türkiye'ye silah ambargosu uygulanması" talebini tekrar gündeme getireceğini söyledi.

Yaptırımı savunan ülkelerden Fransa ise, Türkiye'ye yaptırım konusunun "hassas bir konu olduğunu ve bunun sıradan bir karar olmadığına" vurgu yapıyor. Elysee kaynakları, "Yaptırım konusuna üçüncü ülkeler sistematik olarak karşı çıkıyorlar. Bizim için şüphe yok. Ancak bir uzlaşma da sağlanabilmiş değil. Liderler, Konsey tarafından hazırlanan bir liste üzerinde tartışacak. Öneriler de gelecek. Ancak konu zirvede netleşecek" diyor.

Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi ve Fransa'nın talebiyle, "silah ambargosundan, AB ile üyelik müzakerelerinin askıya alınması ve ekonomik sektörel yaptırımlara" kadar pek çok ihtimalin gündeme geldiği Dışişleri Bakanları toplantısında uzlaşma sağlanamamıştı.

Merkel: “Türkiye ile diyalog arzu ettiğim ölçüde olmadı"

Başta dönem başkanı Almanya olmak üzere, İtalya, İspanya, Malta, Polonya, Portekiz, Bulgaristan, Macaristan gibi ülkeler Türkiye'ye sert bir ekonomik yaptırım uygulanmasına karşı olduklarını söylemişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün Federal Meclis'te bütçe görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada, AB liderler zirvesine değindi. Türkiye ile yaşanan sorunların zirvede konuşulacağını belirten Merkel, son aylarda Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin AB üyesi Kıbrıs'ı "büyük sıkıntılara soktuğunu" belirterek, zirvede bu sorunun nasıl çözülebileceği konusunu ele alacaklarını açıkladı. Merkel, Almanya'nıın AB dönem başkanlığının ay sonunda sona ereceğini anımsatarak, "Maalesef dönem başkanlığımızın başında Türkiye ile yoğun diyalog sürecine girme önerimiz benim arzu ettiğim ölçüde kabul görmedi" dedi.

Çavuşoğlu Fransız bakanla görüştü

AB Dışişleri bakanları toplantısının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AB'li bakanlarla temasa geçerek, "Türkiye'ye karşı adil ve hakkaniyetli davranılmasını" istemişti.

Çavuşoğlu'nun dün akşam Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile telefonda görüşmesi de, "taraflar arasında yumuşama işareti" olarak algılandı.

Dün Ankara'da yayınlanan büyükelçiler kararnamesinde Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'ne, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un üniversiteden sınıf arkadaşı, Tunus büyükelçisi Ali Onaner'in atanması da "ilişkiler düzelecek mi?" sorularını gündeme getirmişti.

Fransa-Türkiye ilişkilerinin gerildiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron arasında şahsi atışmaya kadar varan ilişkilerde tansiyon yükselirken, 47 yaşındaki diplomat Onaner'in Paris'e atanması Fransız medyasının da dikkatini çekti. Atama, Le Point dergisinde, "Emmanuel Macron'un Türk arkadaşı Paris'e büyükelçi atandı" başlığıyla yer aldı.

Macron ve Onaner, 2002-2004 yılları arasında, pek çok Fransız cumhurbaşkanının yetiştiği Ulusal İdarecilik Okulu'nda (École nationale d'administration- ENA) birlikte, aynı sıralarda eğitim aldı.Çok iyi derecede Fransızca konuşan Onaner, Fransız Charles-de-Gaulle Lisesi mezunu.

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