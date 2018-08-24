Türkiye'ye mali yardım önerisine destek yok

CDU’lu Kauder Türkiye’ye mali yardım fikrini “yersiz” bulduğunu söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı Maas 5 Eylül’de Türkiye’ye gidiyor.Alman hükümetinin gündeminde olmamasına rağmen ekonomik kriz yaşayan Türkiye'ye Almanya’nın mali yardım yapması önerisine ilişkin tartışmalar sürüyor.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri Alman meclis Grup Başkanı Volker Kauder, Türkiye’ye mali yardım önerisini reddetti. Kauder, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerde sıkıntılar yaşansa da Almanya’nın güçlü bir Türkiye’den yana olduğunun altını çizdi. Ancak "Almanya'dan Türkiye’yi mali olarak destekleme imkanı ve gerekliliği görmediğini” belirten Kauder, "bu yöndeki fikirleri tamamen yersiz bulduğunu” sözlerine ekledi.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili siyasetçi, Türkiye'nin yaşadığı sorunların kaynağının yine Türkiye olduğuna işaret ederek bu sorunların yine Türkiye’de çözülmesi gerektiğini ifade etti. Kauder, bunun için de Türkiye'nin "yine kendini bir hukuk devleti olarak göstermesi gerektiğini” vurguladı.