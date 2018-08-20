Türkiye'ye mali yardım önerisine Merkel'den yanıt

Mali yardım önerisi, koalisyon ortağı SPD'nin lideri Nahles tarafından ortaya atılmıştı.Alman Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel Başkanı Andrea Nahles'in Türkiye'ye mali yardım yapılması önerisiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Alman hükümeti Türkiye'ye yardıma şimdilik sıcak bakmıyor.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, Başbakan Angela Merkel'in şu an için Türkiye'ye yardım edilmesini düşünmediğini söyledi. Kramp-Karrenbauer parti yönetiminin Berlin'de yaptığı toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Başbakan Merkel parti üst düzey toplantısında, Türkiye'ye şu an için özel olarak Almanya'nın yardımda bulunmasına kafa yorulmasını gerekli görmediğini ifade etti" dedi.

Seibert: Türkiye'ye yardım gündemde değil

Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert de Berlin'de yaptığı açıklamada Türkiye'ye Almanya'dan yapılacak bir yardımın "şu an için gündemde olmadığını" söylemişti. Alman hükümetinin ekonomik açıdan istikrarlı ve gelişen bir Türkiye'den yana olduğunu ifade eden Seibert, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in geçen hafta yaptığı telefon görüşmesini hatırlatarak, Erdoğan'ın Eylül ayı sonunda Almanya'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesi 21 Eylül'de her iki ülkenin maliye ve ekonomi bakanlarının hazırlık amacıyla bir araya gelmelerinin kararlaştırıldığını belirtmişti.