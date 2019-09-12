Türkiye’ye model olacak protokol

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörlüğü, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Karşıyaka Kaymakamlığı arasında toplum sağlığını korumak ve geliştirmek üzere işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında üniversite, sağlık müdürlüğü ve kaymakamlığın işbirliği yaparak üretecekleri hizmet, Türkiye’ye model olacak. Bünyesinde Türkiye’nin önde gelen akademik sağlık birimlerini bulunduran Ege Üniversitesi, bilimsel potansiyelini İzmirlilerle buluşturma devam ediyor. Ege Üniversitesi Rektörlüğü, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Karşıyaka Kaymakamlığı arasında yapılan dev işbirliği ile Ege Üniversitesi Karşıyaka Suat Cemile Balcıoğlu Yerleşkesi hizmet vermeye başlıyor. Topluma hizmet açısından önemli bir protokole imza attıklarını belirten EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Bu protokol ile toplum sağlığını koruyan ve geliştiren geniş katılımlı araştırmaların yürütülmesini, araştırma sonuçlarından elde edilen bilgi ve deneyim ile hizmetin niteliğinin artırılmasını, yapılacak bilimsel yayınlar ile Ege Üniversitesinin araştırma üniversitesi olma hedefine katkı sağlanmasını ve görünürlüğünün artırılmasını hedefliyoruz. Yaklaşık 350 bin kişinin yaşadığı Karşıyaka ilçesinde koruyan, geliştiren, gerektiğinde tedavi eden ve rehabilitasyon sağlayan bütüncül bir sağlık hizmeti sunmayı amaçladık. Bu kapsamda öğrencilerimize edindikleri teorik bilgiyi uygulamaya koyma ve deneyime dönüştürme fırsatı vererek mesleki yaşamlarına hazırlanmalarına destek olacağız. Bu protokol ile üniversite, sağlık müdürlüğü ve kaymakamlığın işbirliği yaparak üreteceği hizmet, Türkiye’ye model olacaktır” diye konuştu.

Geniş kapsamlı protokol

Protokol ile Ege Üniversitesi Karşıyaka Suat Cemile Balcıoğlu Yerleşkesi poliklinik binasında birinci basamak sağlık hizmeti sunulacak. Ayrıca Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı birinci (Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi vb.) ve ikinci basamak (semt poliklinikleri) sağlık kurumları ile işbirliği oluşturarak hizmet üretilecek. Başta Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri olmak üzere tıp, diş, hemşirelik fakültelerinin yanı sıra Ege Üniversitesinin diğer fakülte ve yüksekokul öğrencilerinin mesleki eğitim-öğretim ve uygulamalarının yürütüleceği protokol ile Karşıyaka Suat Cemile Balcıoğlu Yerleşkesinin konuşlandığı bölgede toplum sağlığını koruyacak ve geliştirecek nitelikte araştırmalar yürütülecek. Öte yandan, toplumun sağlık okuryazarlığını geliştirme konularında işbirliği yapılması hedefleniyor.

Uygulamalı öğrenecekler

Protokol çerçevesinde Ege Üniversitesi Karşıyaka Suat Cemile Balcıoğlu Yerleşkesi poliklinik binası ikinci katta Aile Sağlığı Merkezi (Ege Sağlık ASM) kurularak iki aile hekimi görevlendirilecek. Bunun yanı sıra gebe izleme-üreme sağlığı, bebek çocuk izleme, emzirme, tıbbi müdahale, laboratuvar, gebe okulu, beslenme danışma birimi ile fizyoterapi ve rehabilitasyon temelli egzersiz odaları yer alacak. Ayrıca Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezinin bazı birimleri de bu yerleşkede hizmet verecek. Toplum sağlığını korumak ve geliştirmek için yerinde-evlerde sağlık hizmeti sunulacak, gebeler, lohusalar, bebekler evlerinde izlenecek, birey, aile ve topluma sürekli ve düzenli eğitimler verilecek. Okullarda sağlıklı beslenme, şişmanlık, fizik aktivite, doğru duruş ve postur bozuklukları konularında bilgilendirmeler yapılarak çocukların erken yaşta doğru alışkanlıklar kazanmaları sağlanacak. Evde fizyoterapi ve rehabilitasyon gereksinimi olan engelli ve yaşlı bireyler evlerinde ziyaret edilecek. Başta sağlık bilimleri fakültesi olmak üzere Ege Üniversitesi öğrencileri yerinde öğrenerek deneyim kazanacak, aynı zamanda toplum sağlığının geliştirilmesine katkıda bulunacak.



