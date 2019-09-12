HABER

Türkiye’ye model olacak protokol

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.09.2019 10:29 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörlüğü, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Karşıyaka Kaymakamlığı arasında toplum sağlığını korumak ve geliştirmek üzere işbirliği protokolü imzalandı.

Türkiye’ye model olacak protokol

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörlüğü, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Karşıyaka Kaymakamlığı arasında toplum sağlığını korumak ve geliştirmek üzere işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında üniversite, sağlık müdürlüğü ve kaymakamlığın işbirliği yaparak üretecekleri hizmet, Türkiye’ye model olacak.
Bünyesinde Türkiye’nin önde gelen akademik sağlık birimlerini bulunduran Ege Üniversitesi, bilimsel potansiyelini İzmirlilerle buluşturma devam ediyor. Ege Üniversitesi Rektörlüğü, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Karşıyaka Kaymakamlığı arasında yapılan dev işbirliği ile Ege Üniversitesi Karşıyaka Suat Cemile Balcıoğlu Yerleşkesi hizmet vermeye başlıyor. Topluma hizmet açısından önemli bir protokole imza attıklarını belirten EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Bu protokol ile toplum sağlığını koruyan ve geliştiren geniş katılımlı araştırmaların yürütülmesini, araştırma sonuçlarından elde edilen bilgi ve deneyim ile hizmetin niteliğinin artırılmasını, yapılacak bilimsel yayınlar ile Ege Üniversitesinin araştırma üniversitesi olma hedefine katkı sağlanmasını ve görünürlüğünün artırılmasını hedefliyoruz. Yaklaşık 350 bin kişinin yaşadığı Karşıyaka ilçesinde koruyan, geliştiren, gerektiğinde tedavi eden ve rehabilitasyon sağlayan bütüncül bir sağlık hizmeti sunmayı amaçladık. Bu kapsamda öğrencilerimize edindikleri teorik bilgiyi uygulamaya koyma ve deneyime dönüştürme fırsatı vererek mesleki yaşamlarına hazırlanmalarına destek olacağız. Bu protokol ile üniversite, sağlık müdürlüğü ve kaymakamlığın işbirliği yaparak üreteceği hizmet, Türkiye’ye model olacaktır” diye konuştu.

Geniş kapsamlı protokol
Protokol ile Ege Üniversitesi Karşıyaka Suat Cemile Balcıoğlu Yerleşkesi poliklinik binasında birinci basamak sağlık hizmeti sunulacak. Ayrıca Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı birinci (Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi vb.) ve ikinci basamak (semt poliklinikleri) sağlık kurumları ile işbirliği oluşturarak hizmet üretilecek. Başta Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri olmak üzere tıp, diş, hemşirelik fakültelerinin yanı sıra Ege Üniversitesinin diğer fakülte ve yüksekokul öğrencilerinin mesleki eğitim-öğretim ve uygulamalarının yürütüleceği protokol ile Karşıyaka Suat Cemile Balcıoğlu Yerleşkesinin konuşlandığı bölgede toplum sağlığını koruyacak ve geliştirecek nitelikte araştırmalar yürütülecek. Öte yandan, toplumun sağlık okuryazarlığını geliştirme konularında işbirliği yapılması hedefleniyor.

Uygulamalı öğrenecekler
Protokol çerçevesinde Ege Üniversitesi Karşıyaka Suat Cemile Balcıoğlu Yerleşkesi poliklinik binası ikinci katta Aile Sağlığı Merkezi (Ege Sağlık ASM) kurularak iki aile hekimi görevlendirilecek. Bunun yanı sıra gebe izleme-üreme sağlığı, bebek çocuk izleme, emzirme, tıbbi müdahale, laboratuvar, gebe okulu, beslenme danışma birimi ile fizyoterapi ve rehabilitasyon temelli egzersiz odaları yer alacak. Ayrıca Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezinin bazı birimleri de bu yerleşkede hizmet verecek. Toplum sağlığını korumak ve geliştirmek için yerinde-evlerde sağlık hizmeti sunulacak, gebeler, lohusalar, bebekler evlerinde izlenecek, birey, aile ve topluma sürekli ve düzenli eğitimler verilecek. Okullarda sağlıklı beslenme, şişmanlık, fizik aktivite, doğru duruş ve postur bozuklukları konularında bilgilendirmeler yapılarak çocukların erken yaşta doğru alışkanlıklar kazanmaları sağlanacak. Evde fizyoterapi ve rehabilitasyon gereksinimi olan engelli ve yaşlı bireyler evlerinde ziyaret edilecek. Başta sağlık bilimleri fakültesi olmak üzere Ege Üniversitesi öğrencileri yerinde öğrenerek deneyim kazanacak, aynı zamanda toplum sağlığının geliştirilmesine katkıda bulunacak.

Türkiye’ye model olacak protokol

Türkiye’ye model olacak protokol

PARTNER Gamze Özçelik'in kardeşini gören hayret ediyor! Gamze Özçelik'in kardeşini gören hayret ediyor!
Bu merkezde yarım saatte ücretsiz kanser taraması yapılıyorBu merkezde yarım saatte ücretsiz kanser taraması yapılıyor
Bilinçsiz antibiyotik kullanımı sepsis tedavisini güçleştiriyorBilinçsiz antibiyotik kullanımı sepsis tedavisini güçleştiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İstanbul'da okul servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da okul servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 731 milyon lira iyileştirme sağlandı

Bakan duyurdu! 731 milyon liralık iyileştirme

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Mersin'de görülen yüksek neme ilişkin dikkat çeken uyarı!

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.