Türkiye'ye mülteci mutabakatı için üst düzey ziyaret

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in, Avrupa'ya geçmeye çalışan sığınmacı sayısının artması nedeniyle gelecek hafta Türkiye ve Yunanistan'a ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Cuma günü Berlin'de yaptığı açıklamada, Seehofer'in Fransız mevkidaşı Christophe Castaner ve AB Komisyonu'nun mültecilerden sorumlu üyesi Dimitris Avramopulos ile birlikte 3 -4 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştireceği ziyarette AB ile Türkiye arasındaki mülteci mutabakatının "daha iyi nasıl uygulanabileceği" konusunda fikir edinmeyi amaçladığını söyledi.

Bakanlık sözcüsü ziyaret kapsamında mutabakatın uygulanması konusunda taraflarda ortaya çıkan memnuniyetsizliğin de ele alınacağını belirtti.

Sözcünün açıklamasına göre, Türkiye'deki temaslarda mülteci mutabakatı konusunun ağırlıklı olarak ele alınması beklenirken, Atina'da AB’nin sığınma prosedürlerinde Yunanistan’a idari destek sağlaması konusunun da masaya yatırılması bekleniyor.

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