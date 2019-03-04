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"Türkiye'ye nefes aldırmak istemiyorlar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 21:37 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Neden Milliyetçi Hareket Partisi'yle bir araya geldik? Niçin Erdoğan'la Bahçeli bir araya geldi? Türkiye'ye nefes aldırmak istemiyorlar. Yeni hükümet sistemine geçtik. Daha hızlı adımlar atacağımızı, ekonomimizi daha da büyüteceğimizi ve sıçrayacağımızı görüyorlar. Bize nefes aldırmak istemiyorlar. Sürekli üzerimize yükleniyorlar" - "31 Mart akşamı zafiyete düşersek 6 yaşındaki masum çocukların eline taş verirler, valilerin kaymakamların itibarını beş paralık ederler. Sokağa çıkarmazlar. Bunların vicdanı yok. Bunların ahlakı yok. Bunlar arkadan dürtenler ve ülkenin karışması için çaba sarf edenlerdir"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Neden Milliyetçi Hareket Partisi'yle bir araya geldik? Niçin Erdoğan'la Bahçeli bir araya geldi? Türkiye'ye nefes aldırmak istemiyorlar. Yeni hükümet sistemine geçtik. Daha hızlı adımlar atacağımızı, ekonomimizi daha da büyüteceğimizi ve sıçrayacağımızı görüyorlar. Bize nefes aldırmak istemiyorlar. Sürekli üzerimize yükleniyorlar." dedi.

Soylu, yerel seçim çalışmaları kapsamında Ayazağa Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunların on yıllardan beri devam ettiğini dile getiren Soylu, "Bu milletimiz çok büyük sıkıntılardan geçti. Çok büyük dertlerden geçti. Bu ülkede başbakan astılar. On yılda bir, bu ülkede darbeler yaptılar. Ekonomik saldırılar, sağ-sol, Türk-Kürt, Alevi-Sünni, laik-dindar, başı açık-başı örtülü, milletimizi birbirinden ayırmak için her şey, ortaya koydular. 60'ta, 71'de, 80'de, 28 Şubat'ta, 27 Nisan'da darbe, en son o Amerikan uşağı Pensilvanya'daki hainin 15 Temmuz'da yapmaya çalıştığı darbe." diye konuştu.

Soylu, Türkiye'ye karşı adımların bir türlü durmadığını anlatarak, Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık, 6-7 Ekim olaylarının da aynı amaçla yapılan saldırılar olduğunu söyledi.

Türkiye'ye karşı saldırılar devam ederken Irak'ın kuzeyinde bir devlet kurulmak istendiğini hatırlatan Soylu, şöyle devam etti:

"O devlet kurdurulurken Amerika bir taraftan tahrik etti, Fransa bir taraftan tahrik etti, Avrupa bir taraftan tahrik etti. 'Kurun.' diye. Bir taraftan da Afrin'i ele geçirmeye çalıştılar. Afrin'de bir terör yuvası oluşturmak istediler. Irak'ın kuzeyinden Afrin'e kadar o koridoru elde edip Türkiye'nin Orta Doğu ile bağlantısını kesmek istediler. Darbeler yetmemişti. Gezi ve 17-25 Aralık yetmemişti. Başka bir anlayışla beraber Türkiye'yi yeniden kısıtlamaya çalıştılar. Bize de 'Siz bu işlere ne karışıyorsunuz? Köylüler. Eciş bücüş insanlar... Siz kimsiniz ki bu ülkeyi idare edeceksiniz?" dediler."

Soylu, 28 Şubat'ta yapılanları anımsatarak, toplumda ayrımcılığın körüklendiğini ifade etti. Halkın bir kesim tarafından sürekli yönetimden uzak tutulduğuna vurgu yapan Soylu, "Bize 'İktidara gelirsiniz ama muktedir olamazsınız.' dediler. Allah'ımıza şükürler olsun. Bugün milletimiz hem iktidar hem de muktedir. Şimdi 31 Mart'a gidiyoruz. Bana 'Sen içişleri bakanısın neden çıkıp konuşuyorsun?' diyorlar. Evet içişleri bakanıyım. 31 Mart en çok bizi ilgilendiriyor. Terörle mücadelede Allah muhafaza istikrardan olursak, uyuşturucuyla, hırsızlarla, organize suç örgütleriyle mücadelede, asayiş ve huzurunu tesis etmede istikrardan olursak anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirirler. Bu en iyi siz yaşadınız. 31 Mart akşamı zafiyete düşersek 6 yaşındaki masum çocukların eline taş verirler, valilerin kaymakamların itibarını beş paralık ederler. Sokağa çıkarmazlar. Bunların vicdanı yok. Bunların ahlakı yok. Bunlar arkadan dürtenler ve ülkenin karışması için çaba sarf edenlerdir." değerlendirmelerinde bulundu.

Soylu, Türkiye'nin terörle mücadelede en güçlü dönemde olduğunu aktararak, PKK, DHKP/C gibi örgütlere son dönemde yapılan operasyonları anımsattı.

Terör operasyonlarında yerli savunma sanayisinin önemine işaret eden Soylu, "Bize çocukluğumuzda hep öğrettiler. 'Sizden adam olmaz.' dediler. Bunu bize söylettiler. Biz o gün de adamdık, bugün de adamız, yarın da adamız inşallah. Biz, bu nedenle bu fotoğrafta bir araya geldik. 2009'da, 2014'te yerel seçimlerde ittifak ettik mi? Etmedik. Bugün neden beka diyoruz. Neden Milliyetçi Hareket Partisi'yle bir araya geldik? Niçin Erdoğan'la Bahçeli bir araya geldi? Türkiye'ye nefes aldırmak istemiyorlar. Yeni hükümet sistemine geçtik. Daha hızlı adımlar atacağımızı, ekonomimizi daha da büyüteceğimizi ve sıçrayacağımızı görüyorlar. Bize nefes aldırmak istemiyorlar. Sürekli üzerimize yükleniyorlar. Ekonomik saldırılarla, döviz operasyonlarıyla yükleniyorlar. 'Acaba milletle bunları ters duruma düşürebilir miyiz?' diye. Derdimiz sadece belediye başkanlığı değil. Derdimiz, bize yapılan bu saldırların önüne büyük bir set çekmektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu konuşmasının devamında, vatandaşlardan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar'a destek istedi.

Bayraktar'ın Sarıyer'e ilişkin projelerini anlattığı etkinliğe, MHP Sarıyer İlçe Başkanı Ünsal Bilgiç de katıldı.

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