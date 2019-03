İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Neden Milliyetçi Hareket Partisi'yle bir araya geldik? Niçin Erdoğan'la Bahçeli bir araya geldi? Türkiye'ye nefes aldırmak istemiyorlar. Yeni hükümet sistemine geçtik. Daha hızlı adımlar atacağımızı, ekonomimizi daha da büyüteceğimizi ve sıçrayacağımızı görüyorlar. Bize nefes aldırmak istemiyorlar. Sürekli üzerimize yükleniyorlar." dedi.

Soylu, yerel seçim çalışmaları kapsamında Ayazağa Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunların on yıllardan beri devam ettiğini dile getiren Soylu, "Bu milletimiz çok büyük sıkıntılardan geçti. Çok büyük dertlerden geçti. Bu ülkede başbakan astılar. On yılda bir, bu ülkede darbeler yaptılar. Ekonomik saldırılar, sağ-sol, Türk-Kürt, Alevi-Sünni, laik-dindar, başı açık-başı örtülü, milletimizi birbirinden ayırmak için her şey, ortaya koydular. 60'ta, 71'de, 80'de, 28 Şubat'ta, 27 Nisan'da darbe, en son o Amerikan uşağı Pensilvanya'daki hainin 15 Temmuz'da yapmaya çalıştığı darbe." diye konuştu.