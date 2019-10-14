Türkiye’ye Olası Yaptırımlara Demokratlardan Destek

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı hakkında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’yle bir görüşme yaptığını ve Pelosi’nin Ankara’ya karşı yaptırımlar getirilmesini desteklediğini açıkladı.

Graham, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin Suriye’deki müdahalesinden dolayı Kongre’nin nasıl bir adım atacağı konusunda az önce Temsilciler Meclisi Başkan Pelosi’yle konuştum. Başkan, Türkiye’nin Suriye’deki zorbalığına karşı iki partinin de desteğini alan yaptırımları destekliyor. Ayrıca Kürt müttefiklere destek ortaya koymamız gerektiğine inanıyor ve IŞİD’in yeniden ortaya çıkmasından endişe ediyor” ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Graham’la görüşmesinde, Başkan Trump’ın Suriye’den asker çekme kararının geri çevrilmesine yönelik bir tasarı ve Türkiye’ye karşı ilave yaptırımlar konusunda anlaştıklarını belirtti.

Graham’la telefon görüşmesi hakkında Twitter üzerinden mesajlar paylaşan Pelosi, “İlk gündem maddemiz, Başkan’ın tehlikeli Suriye kararının derhal geri çevrilmesi için iki parti ve iki kanadın da desteğini alan bir ortak tasarı sunmamız gerektiği üzerinde anlaşmak oldu” dedi. Pelosi, Kongre’nin Türkiye’ye karşı da iki partinin desteklediği bir yaptırım paketi geçirmesi ve bu paketin Trump yönetiminin önerdiği mali tedbirlerden daha kapsamlı olması gerektiğini kaydetti.