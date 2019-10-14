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Türkiye’ye Olası Yaptırımlara Demokratlardan Destek

14.10.2019 21:33 | Son Güncelleme

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı hakkında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’yle bir görüşme yaptığını ve Pelosi’nin Ankara’ya karşı yaptırımlar getirilmesini desteklediğini açıkladı

Türkiye’ye Olası Yaptırımlara Demokratlardan Destek

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı hakkında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’yle bir görüşme yaptığını ve Pelosi’nin Ankara’ya karşı yaptırımlar getirilmesini desteklediğini açıkladı.

Graham, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin Suriye’deki müdahalesinden dolayı Kongre’nin nasıl bir adım atacağı konusunda az önce Temsilciler Meclisi Başkan Pelosi’yle konuştum. Başkan, Türkiye’nin Suriye’deki zorbalığına karşı iki partinin de desteğini alan yaptırımları destekliyor. Ayrıca Kürt müttefiklere destek ortaya koymamız gerektiğine inanıyor ve IŞİD’in yeniden ortaya çıkmasından endişe ediyor” ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Graham’la görüşmesinde, Başkan Trump’ın Suriye’den asker çekme kararının geri çevrilmesine yönelik bir tasarı ve Türkiye’ye karşı ilave yaptırımlar konusunda anlaştıklarını belirtti.

Graham’la telefon görüşmesi hakkında Twitter üzerinden mesajlar paylaşan Pelosi, “İlk gündem maddemiz, Başkan’ın tehlikeli Suriye kararının derhal geri çevrilmesi için iki parti ve iki kanadın da desteğini alan bir ortak tasarı sunmamız gerektiği üzerinde anlaşmak oldu” dedi. Pelosi, Kongre’nin Türkiye’ye karşı da iki partinin desteklediği bir yaptırım paketi geçirmesi ve bu paketin Trump yönetiminin önerdiği mali tedbirlerden daha kapsamlı olması gerektiğini kaydetti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, “Kendimizi, Başkan’ın Türkler’e (Suriye’yi) bombalaması için yeşil ışık yaktığı ve IŞİD’i fiilen ortaya saldığı bir durumun içinde bulurken, Beyaz Saray’ın teklif ettiğinin ötesine geçen daha güçlü bir yaptırım paketi çıkarmalıyız” dedi.

Graham ve Pelosi’nin olası yaptırım tasarısının içeriği konusunda nasıl bir dil üzerinde anlaştığına dair bir ayrıntı verilmedi ancak ilave yaptırımlara ihtiyaç olduğu konusunda iki lider arasında genel bir mutabakat olduğu ifade ediliyor.

Senatör Graham, yaptırımların taslağını oluşturmak için iki partiyle birlikte çalışacağını belirtirken, Trump’ın bu konuda “Kongre’yle birlikte çalışma niyetinden” memnuniyet duyduğunu söyledi. Graham, Pelosi’nin de bu konuda kendisine hızlı hareket edilmesi gerektiğini hatırlattığını aktardı.

Graham’ın bugün Trump’la biraraya gelmesi bekleniyor. İki haftadır tatilde olan Kongre yarın tekrar işbaşı yapıyor.

Aslında Başkan Donald Trump’ın sıkı bir destekçisi olan Graham, Suriye’nin kuzeydoğusundan asker çekme kararını ise sert biçimde eleştirmişti. ABD’nin askerlerini çekmesinden sonra Türkiye bölgedeki YPG güçlerine karşı operasyon başlatmıştı. YPG, bölgede IŞİD’e karşı mücadelede Washington’ın sahadaki ortağı konumunda bulunan Suriye Demokratik Güçleri’nin ağırlıklı kısmını oluşturuyor. Ankara’ya YPG’yi PKK’nın uzantısı bir terör örgütü olarak görüyor ve sınırlarının yanıbaşında bir “terör oluşumuna” izin vermeyeceğini vurguluyor. Trump’ın asker çekme kararı, Amerika’da her iki partiden de sert tepki görürken, Washington’un “Kürtler’i sırtından bıçakladığı” şeklinde eleştirilen sık sık dile getirildi.

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