AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "11 maddelik manifestoya sonuna kadar bağlı kalacağız. İnşallah, Ankara'da da ak belediyecilik nasıl yapılır göstereceğiz ve tüm Türkiye'ye örnek olacağız." dedi.

Özhaseki, yerel seçim çalışmaları kapsamında Yozgatlı Dernekler Federasyonu üyelerine yaptığı konuşmada, son yıllarda Türkiye üzerinde oyunlar oynandığını ve PKK terör örgütünün de bu oyunda yabancı güçlerin maşası olduğunu anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) AK Parti iktidarıyla doğmadığını, uzun yıllar önce devletin önemli kurumlarına sızdığını belirten Özhaseki, "Bunların çirkin yüzünü millet 15 Temmuz'da gördü. Bunlar da katiller sürüsüymüş, bunlar da beyinleri satılmışlar ordusuymuş. O gün iradesine sahip çıkmak isteyen vatansever evlatlara kurşun sıktılar." diye konuştu.

PKK ile FETÖ örgütlerine ağır darbe vurulduğunu söyleyen Özhaseki, şöyle devam etti:

"İsterdik ki bu mücadeleyi hep birlikte yapalım ama ne yazık ki kurumsal olarak partiler önce yanımızda gibi gözüktüler ama sonra başta muhalefet olmak üzere bir kısmı kaybolup gitti. Yanımızda dimdik duran, ihtilal denemesi karşısında da gidip parti genel merkezinde oturup 'Ben burada oturacağım, ihtilale de karşıyım.' diyen tek insan vardı o da Devlet Bahçeli idi. Allah razı olsun."