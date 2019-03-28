"Türkiye'ye örnek olacak kentsel dönüşüm yapılacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'un İlkadım ilçesinde 9 mahallede yapılacak olan kentsel dönüşüme ilişkin, "Bu bir ihtiyaç ama biz bu ihtiyacı Türkiye'ye örnek olacak bir proje çerçevesinde yapacağız. Bu proje insanlarımızın hayal ettiği, içinde yaşamak istediği yaşam alanlarını sunacak." dedi.

Karaaslan, partisinin Çarşamba Belediye Başkan adayı Halil Doğan ve Salıpazarı Belediye Başkanı ve adayı Halil Akgül ile seçim çalışmalarını sürdürdü.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 9 mahallede yapılacak kentsel dönüşüm hakkında bilgi veren Karaaslan, insan merkezli kentsel dönüşüm yapılacağını vurguladı.

Kentsel dönüşümü hem fikirsel hem de yerinde dönüşüm olarak yapacaklarını anlatan Karaaslan, şunları dile getirdi:

"Oradaki insanların kültürü açısından yerinde dönüşüm çok önemli. Kentsel dönüşüm için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız insanlarımıza opsiyonlar sunacak, bu opsiyonlar zaman içinde şekillenecek. Ama insanlarımız şunu bilsinler, asla ve asla hiç kimsenin arzusu dışında bir dönüşüm gerçekleşmeyecek. Herkesin kendi arzusu içinde sunulacak opsiyonları seçtiği ve hayat kalitesini yükselttiği bir kentsel dönüşüm ve yenilenme yapılacak."