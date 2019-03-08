HABER

Türkiye’ye örnek olacak projede geri sayım devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 11:40 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ Üniversitesi, bütün eğitim birimlerini ortak derslerde buluşturacak ‘merkezî derslikler’ inşâ ediyor.2018 yılında temeli atılan projenin inşaatı sürüyor.

Türkiye’ye örnek olacak projede geri sayım devam ediyor

Bursa Uludağ Üniversitesi, bütün eğitim birimlerini ortak derslerde buluşturacak ‘merkezî derslikler’ inşâ ediyor.
2018 yılında temeli atılan projenin inşaatı sürüyor. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce ve Üniversite Genel Sekreteri Kemal Demirel ile birlikte inşaatı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. 2020-2021 yılı eğitim öğretim dönemine yetiştirilmesi planlanan bina, öğrencilerin alacakları derslerin özelliğine göre donatılacak. Akıllı bina olarak tasarlanan proje sayesinde hem öğrencinin daha kaliteli eğitim alması hem de zaman ve mekândan tasarruf edilmesi sağlanacak.
Üniversiteyi 3. nesil üniversite vizyonuna paralel olarak yeniden yapılandıklarını söyleyen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Yeni binamız depreme karşı güvenli bulunmadığı için yıkılan Fen Edebiyat Fakültesinin yerine yapılıyor. Bizim mühendislik fakültemizde 8 tane aktif bölüm var. En basitinden matematik, fizik, kimya gibi dersleri görüyorlar. Her bölüme ayrı ayrı sınıflarda bu dersi işliyor. Bunun haricinde ihtisas, fen, ziraat fakültesinin öğrencileri de bu dersleri alıyor. Yaklaşık 7 binin üzerindeki öğrenciyi kapsıyor. Biz bunları 50 kişilik sınıflarda birçok hoca görevlendirerek gerçekleştiriyoruz. Ayrıca birçok sınıfı da işgal etmiş oluyoruz” dedi.
Avrupa’da birçok dersin merkezi derslikler de işlendiğinin altını çizen Ulcay, “Biz Amerika’dan veya diğer ülkelerden daha zengin değiliz. Merkezi derslik projemiz bittiğinde 50 kişilik sınıfları bir araya toplayacağız. En az 10 sınıfı bir araya getireceğiz. Böylelikle öğrenci hangi saati uygun ise, o saatte derse girebilecek. Artık öğrenci dersim çakışıyor sorununu bahane edemeyecek. Bunu ortadan kaldırmış olacağız. Temel dersleri ve bunların laboratuvarlarını merkezi dersliklerde toparlayacağız. Eski fen edebiyat fakültesinin bulunduğu alanda devam eden inşaat çalışmalarının yüzde 60’a yakınını tamamladık. İnşallah 2020-2021 eğitim öğretim dönemi başlangıcına yetiştireceğiz. Öğrenci işlerine yönelik bir birimde burada bulunacak. Öğrenciler ve akademisyenler için kolaylığı ve zamanı tasarruflu kullanmayı ön plana çıkaracağız” diye konuştu.
Rektör Ulcay, binanın bodrum ve zemin kat dâhil toplam dört katlı olacağını aktardı. Ulcay, toplam 30 bin 500 metrekare kapalı alana sahip merkezî derslik binasında ihtiyaca göre çeşitli büyüklük ve kapasitelerde 53 amfi, laboratuvarlar, öğretim üyesi odaları, idari birimler, toplantı odaları, öğrenciler için sosyal mekânlar, okuma salonu, kafeterya ve mutfak alanları ile terasların yer alacağını açıkladı.

Türkiye’ye örnek olacak projede geri sayım devam ediyor

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
İznik Belediyesi’nde temsilci seçimiİznik Belediyesi’nde temsilci seçimi
Son dakika! Hulusi Akar: TSK İdlib'de devriyelere başladıSon dakika! Hulusi Akar: TSK İdlib'de devriyelere başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ülke karanlıkta kaldı! Art arda açıklamalar

Ülke karanlıkta kaldı! Art arda açıklamalar

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Nusret' 104 yıl sonra aynı rotada

'Nusret' 104 yıl sonra aynı rotada

Son dakika! Hulusi Akar: TSK İdlib'de devriyelere başladı

Son dakika! Hulusi Akar: TSK İdlib'de devriyelere başladı

Polisleri 'cenazemiz var' diye kandırmaya çalışınca bakın neler oldu

Polisleri 'cenazemiz var' diye kandırmaya çalışınca...

Son dakika: PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına operasyon

Karar bugün verildi! Gözaltılar başladı

Her şey saniyeler içinde yaşandı! İşte Eminönü'ndeki korkunç anlar

Her şey saniyeler içinde yaşandı! Eminönü'ndeki korkunç anlar

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.