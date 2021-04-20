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Türkiye'ye Rusya'dan flaş çağrı! "Lig kurabiliriz!"

20.04.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 kulübün Avrupa Süper Lig'i ilan etmesinin ardından Rusya'dan yeni bir lig için Doğu Avrupa'ya çağrı geldi.

Türkiye'ye Rusya'dan flaş çağrı! "Lig kurabiliriz!"

Avrupa futbolu 12 kulübün ilan ettiği Avrupa Süper Ligi ile çalkalanırken Rusya'dan çarpıcı bir öneri geldi.

Rusya Futbolcular ve Antrenörler Sendikası Genel Sekreteri Nikolai Grammatikov, Rusya'nın zaman kaybetmeden yenilik için harekete geçmesi gerektiğini savunurken Doğu Avrupa ülkelerine ve Türkiye'ye de çağrı yaptı.

Rusya'da yayın yapan RT'ye konuşan Grammatikov, 'UEFA'nın sunduğu seçenekler son derece demode olduğu için kulüplerin yeni çözümler araması gerekiyor. Doğu Avrupa kulüpleri de dahil olmak üzere kulüplerimiz zaman kaybetmemeli. Gelirlerini artıracak şekilde kendi bölgeler arası müsabakalarını oluşturmaya çalışmalılar.' dedi.

'TÜRKİYE'YE DERHAL DANIŞMAK GEREKİYOR'

'Rus futbolunun kaybedecek zamanı yok. Ancak en kabul edilir turnuva formatlarını belirlemek için Doğu Avrupa ve Türkiye'deki meslektaşlarla danışmaya derhal başlamak gerekiyor. Şimdi tereddüt eder ya da neler olacağını görmek için beklersek gelecekte yapabilecek hiçbir şey kalmayacak. Tüm liglerde gelir seviyesi sürekli düşüyor. Rusya'da kulüplerin ayakta kalması zorlaşıyor. Yalnızca hissedarların ve sponsorların parasıyla ayakta durabiliyorlar'

(NTV Spor)

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