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Türkiye’ye S 400’leri gönderen Putin’e kol böreği

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 14:04 | Son Güncelleme

Bursalı börekçi, Türkiye’ye S 400 savunma sistemlerini satan Putin’e kol böreği göndererek teşekkür etti.Bursa’da daha önce uzaya ve İngiltere sarayına börek gönderen Hasan Acar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e kol böreği gönderdi.

Bursalı börekçi, Türkiye’ye S 400 savunma sistemlerini satan Putin’e kol böreği göndererek teşekkür etti.
Bursa’da daha önce uzaya ve İngiltere sarayına börek gönderen Hasan Acar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e kol böreği gönderdi. Yolda bozulmaması için böreği ıspanaklı yapan usta, böreği kargoyla Kremlin Sarayı’na gönderdi.
Putin’e S 400 için teşekkür etmek istediğini ifade eden Hasan Acar, “Bugün ülkemizin güvenliği için çok önemli bir gün. S 400’ler ülkemizin güvenliği için ülkemize gelmeye başladı. Biz de Putin’e börek göndermek istedik. Gönderdiğimiz bu börek inşallah Kremlin Sarayı’na ulaşır. Gönderdiğimiz börek ıspanaklı kol böreği. Dilerim afiyetle yer” dedi.

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