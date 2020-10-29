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  4. “Türkiye’ye S-400’ün Amacı NATO’yu Bölmek”

“Türkiye’ye S-400’ün Amacı NATO’yu Bölmek”

29.10.2020 21:36 | Son Güncelleme

Yunanistan Savunma Bakanı, Rus S-400 sisteminin Türkiye’de “dekoratif maksatlarla bulunmadığını, NATO’yu içeriden zayıflatma amacını taşıdığını” söyledi

“Türkiye’ye S-400’ün Amacı NATO’yu Bölmek”

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Türkiye’ye Rus S-400 füze savunma sistemi satışının amacının NATO’yu içeriden bölmek olduğunu öne sürdü.

Amerikan Alman Marshall Fonu adlı düşünce kuruluşunun sanal olarak düzenlediği etkinlikte konuşan Panagiotopoulos, Ankara’nın Rusya’dan S-400 alımının, “kasıtlı veya kasıtsız olarak, NATO’nun uyumunu içeriden baltalamanın” bir unsuru olduğuna ilişkin ortada yeterli kanıtın bulunduğunu savundu.

Rus S-400 sisteminin Türkiye’de “dekoratif maksatlarla bulunmadığını, NATO’yu içeriden zayıflatma amacını taşıdığını” belirten Panagiotopoulos, “Bir noktada bir şeyler yapılmalı. Eğer hiçbir şey yapılmazsa, o zaman Türkiye ve liderleri tüm bölgede istikrarı tehdit eden hasmane ve çatışmacı türden davranışları serbestçe sergileyebileceklerine inanmak için kendilerinde her türlü hakkı görür” diye konuştu.

Panagiotopoulos, Türkiye’nin S-400 sistemini aktif hale getirmesinin yakın olduğunu da iddia ederken, böyle bir adımın “Türkiye tarafından çok saldırgan bir eylemin yeni bir örneğini daha oluşturacağını” söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey bir yetkilisi de dün Türkiye’yi Rus S-400 füze savunma sistemini aktif hale getirme yönünde başka adım atmaması yönünde uyarmıştı. Bakanlığın siyasi ve askeri işlerden sorumlu müsteşar yardımcısı Clarke Cooper, Ankara’yı Moskova’ya daha yakınlaştırma riskini yaratsa bile böyle bir adımın sonuçlarının olacağı uyarısında bulunmuştu.

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