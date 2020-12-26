Türkiye’ye Seyahat Edenlere PCR Testi Zorunluluğu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pazartesi günü itibariyle Türkiye’ye giriş yapan tüm yolcuların son 72 saat içinde Corona virüsü testi yaptırmış ve negatif sonuç almış olmaları gerekeceğini söyledi.

Koca ayrıca Pfizer ve BioNTech’in ortak geliştirdiği aşı için Türkiye’nin anlaşma imzaladığını belirtti. Koca’nın aktardığına göre, Pfizer-BioNTech ile yapılan anlaşma çerçevesinde bu yıl sonuna kadar 550 bin, 2021 yılı Mart ayı sonuna kadar da 4 milyon 500 bin doz aşı tedarik edilecek.

Koca yaptığı yazılı açıklamada Türkiye’ye hava yoluyla seyahat planı olanların, PCR (Polymerase Chain Reaction) testi olarak adlandırılan Corona virüsü testinin negatif sonuçlarını uçağa binmeden önce göstermeleri gerekeceğini belirtti.

Koca açıklamasında, "28 Aralık Pazartesi gününden itibaren yurt dışından hava ile 30 Aralık tarihinden itibaren ise hava, kara ve deniz yolu ile gelen tüm yolcuların son 72 saatte yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmesi gerekmektedir. Negatif PCR testi sonucunu ibraz etmeyenler Türkiye'ye gelirken uçağa bindirilmeyecektir. Ülkemize girişte hudut kapısında testini ibraz etmeyenler ikamet edecekleri adreslerde karantina altına alınacaktır. Bu uygulama 1 Mart 2021 tarihine kadar devam edecektir" ifadelerini kullandı.