Türkiye’ye silah satışında Suriye engeli

Ekonomi Bakanlığı bu soruya yanıt verirken, öncelikle hükümetin silah ihracatı kararlarında, son derece sorumlu ve sınırlandırıcı bir politika izlediğinin altını çizdi.

DW Türkçe’nin ayrıntılarına ulaştığı yanıtta Merkel hükümeti, Türkiye'den gelen silah alım taleplerine bakışını, son dönemde uygulanmakta olan kısıtlamaları ve bunların nedenlerini ayrıntılı olarak açıkladı.

Alman şirketlerinin Türkiye’ye silah ya da askeri malzeme satışı için yaptıkları başvuruların, hükümet tarafından tek tek, Alman dış ve güvenlik çıkarları dikkate alınarak incelendiğine dikkat çekilen yanıtta, zaten Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaşanan süreçte, bu tür silah ihracatı başvurularının çok daha ayrıntılı incelendiği vurgulandı.

Bakanlık, bu konuda karar verilirken, Alman silahlarının Kürt gruplarla ihtilaflarda ya da bölgesel çatışmalarda kullanılma riskinin de dikkate alındığının altını çizdi.

Sınır ötesi operasyonlara eleştiri

Sol Parti’nin soru önergesinde, Türkiye’nin terör örgütü olarak tanımladığı YPG’ye karşı Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği askeri operasyonlar, Fırat’ın doğusuna operasyon tartışmaları da soruldu.

Merkel hükümeti, bu konularda Türk hükümeti ile diyalog içerisinde olunduğuna dikkat çekerek Ankara’ya Suriye’de askeri adımlardan kaçınma çağrısı yaptıklarını açıkladı.

Hükümetin yazılı yanıtında şu ifadeler kullanıldı:

“Birçok kez Türk tarafına sorumlu hareket edilmesi, Suriye bağlamında askeri harekatlardan kaçınılması çağrısında bulunuldu. Yine aynı şekilde, Türkiye’nin Kasım ayı sonunda YPG mevzilerini hedef almasını da federal hükümet, önemli diğer partnerlerimizle birlikte, eleştirel bir şekilde, Türk hükümetinin dikkatine getirdi.”