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Türkiye'ye sınır dışı edilen IŞİD şüphelisinin itirazına ret

21.08.2018 23:24 | Son Güncelleme

Almanya’da yüksek mahkeme, bu yılın başında Türkiye’ye sınır dışı edilen 28 yaşındaki IŞİD şüphelisi hakkındaki kararı onadı.

Türkiye'ye sınır dışı edilen IŞİD şüphelisinin itirazına ret

Almanya'nın Leipzig kentindeki Federal İdari Mahkeme, "terör zanlısı" olduğu gerekçesiyle Türkiye'ye sınır dışı edilen 28 yaşındaki Türk vatandaşının itirazını reddetti. Leipzig'deki mahkeme, Almanya doğup büyüyen ve Schleswig Holstein Eyaleti İçişleri Bakanlığınca "radikal İslamcı" olarak tanımlanan zanlının sınır dışı edilmesi kararının hukuka uygun olduğuna hükmetti. Schleswig Holstein İçişleri Bakanlığı, IŞİD sempatizanı olduğunu belirttiği zanlı hakkında, örgütün saldırı çağrılarına destek vermesini gerekçe göstererek Ekim 2017'de sınır dışı kararı almıştı.

"Terör tehdidi oluşturmuyorum"

Zanlı, sınır dışı edilme kararına yönelik itiraz dilekçesinde "terör tehdidi oluşturmadığını" savunarak kesinlikle saldırı çağrısında bulunmadığını iddia etmişti.

İdari Mahkeme bu yılın başında da 28 yaşındaki zanlının sınır dışı edilme kararına yaptığı itirazı geri çevirmişti. Bunun üzerine zanlı Ocak ayı sonunda Türkiye'ye gönderilmişti. İdari Mahkeme yapılan incelemelerde zanlının çeşitli kanıtlar göz önüne alındığında, "ciddi bir tehlike oluşturduğu"na kanaat getirmişti.

Alman İkamet Yasası'nın 58'inci maddesi terör zanlılarının resmi makamlarca sınır dışı edilebilmesine olanak tanıyor. Bu madde özellikle 2016 yılında Berlin'de Noel panayırına saldırı düzenlenmesinin ardından içişleri bakanlıklarınca zanlıların sınır dışı edilmesi için kullanılmıştı. İdari Mahkeme, terör zanlılarına yönelik alınan sınır dışı kararında tek yetkili merci. Bu yılın başından beri mahkeme kendisine yapılan 12 başvuruyu karara bağladı.

Sami A. hakkındaki sınır dışı kararı tartışmalara yol açmıştı

El Kaide'nin 2011'de öldürülen lideri Usame bin Ladin'in koruması Tunuslu Sami A.'nın sınır dışı edilmesinden bu yana Almanya'da kuvvetler ayrılığı tartışmaları alevlendi. Sami A. İdari Mahkeme'nin aksi yöndeki kararına rağmen Almanya'dan sınır dışı edilip ülkesi Tunus'a götürülmüştü. Yetkili mahkeme Tunus'ta işkence görebileceği gerekçesiyle Sami A.'nın iade edilmesini yasaklamış ancak Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Mülteciler Bakanı Joachim Stamp, Tunuslunun sınır dışı edilmesine karar vermişti. Ancak İdari Mahkeme'nin son kararı ile Sami A.'nın Almanya'ya geri gelmesinin önü açılmıştı.

dpa,AFP/HT,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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