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'Türkiye'ye Şu Anda Yaptırım Düşünmüyoruz'

18.07.2019 20:31 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, ABD'nin Türkiye'ye Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi almasından dolayı şu anda yaptırım getirmeyi düşünmediğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'la görüştü

'Türkiye'ye Şu Anda Yaptırım Düşünmüyoruz'

Başkan Donald Trump, ABD'nin Türkiye'ye Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi almasından dolayı şu anda yaptırım getirmeyi düşünmediğini söyledi.

Trump bu açıklamayı, ABD'nin Türkiye'yi dün F-35 programından resmen çıkardığını ilan etmesinden bir gün sonra yaptı.

Karar Pentagon yetkililerince verilen bir basın brifinginde açıklanmış, Beyaz Saray da ondan kısa süre önce, "Ne yazık ki Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alma kararı Türkiye’nin F-35 programına katılımını imkansız kılmaktadır" açıklamasını yapmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Amerika'ya F-35 kararından dolayı tepki göstermişti. Bakanlığın açıklamasında, "bu tek taraflı adımın müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı" belirtilerek, "ABD’yi stratejik ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri dönmeye davet diyoruz" ifadesi kullanılmıştı.

Kalın Bolton'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözcüsü İbrahim Kalın da, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'la telefonda görüşerek, Washington'ın Türkiye'yi F-35 programından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Türk medyasında yer alan haberlere göre, Kalın görüşmede iki NATO müttefiki arasındaki ilişkilerin tek taraflı kararlarla sağlıklı ilerleyemeyeceği mesajını verdi.

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