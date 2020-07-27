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''Türkiye'ye Suriye Operasyonları İçin Silah Satmıyoruz''

27.07.2020 17:35 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye’ye Suriye’deki operasyonlarda kullanabileceği silahların satılmadığını söyledi

''Türkiye'ye Suriye Operasyonları İçin Silah Satmıyoruz''

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye’ye Suriye’deki operasyonlarda kullanabileceği silahların satılmadığını söyledi. Bonn’da çıkan General Anzeiger gazetesinde yer alan röportajda, Almanya’nın Suriye ve Libya’daki çatışmalarda taraf olan Türkiye’ye silah satışını neden durdurmadığı şeklindeki bir soruyu yanıtlayan Maas, “Türkiye, Almanya’dan Suriye’de kullanabileceği silahları alamıyor. Sadece deniz kuvvetleri için silah satıyoruz” dedi. Türkiye’ye denizaltı satışı yapıldığını doğrulayan Maas, “Türkiye’nin Suriye’deki savaşta yaptıkları, bizim açımızdan kabul edilemez. O yüzden çok sayıda silah ithalatı talebine onay vermedik. Bu, bir NATO üyesi müttefiğe karşı oldukça ileri giden bir adım” şeklinde konuştu.

Almanya Ekonomi Bakanlığı bundan kısa bir süre önce, geçen yıl Almanya’nın en fazla silah satışı yaptığı ülkenin Türkiye olduğunu açıklamıştı. Türkiye’yi Kuveyt, İngiltere, Litvanya ve Singapur takip etti. Federal hükümet, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Ekim 2019'da Suriye’ye girmesinden sonra Türkiye'ye kısmi silah ihracatı yasağı koymuştu. Ancak bu, Maas’ın söz konusu röportajda bahsettiği gibi sadece Suriye savaşında kullanılabilecek silahlar için geçerli. Kısmı silah yasağının konmasından sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’yı eleştirerek, “Biz o zaman NATO'da nasıl ortağız? Siz bize silahı bedava vermiyorsunuz. Paramızla veriyorsunuz. Peki, bulunduğumuz noktada NATO'yu korumaya gelince, bu koruma işlemini nasıl yapacağız? Siz vermezseniz dünyada bu silahları temin edeceğimiz yerler bitmedi” ifadelerini kullanmıştı. Maas, General Anzeiger gazetesindeki röportajında, Türkiye’nin bir NATO üyesi olarak diğer üye ülkelerin de korunmasına yönelik savunma görevleri üstlendiğini belirtti.

Alman Dışişleri Bakanı, gündemdeki konularla ilgili diğer açıklamalarında, Rusya ve ABD ile olan ilişkilere de değindi. Rusya ile olan ilişkilerin zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Maas, “Buna rağmen Libya, Suriye ve Ukrayna’daki sorunların Rusya olmadan çözülemeyeceğini biliyoruz” görüşünü ifade etti. Rusya’nın Kırım’ı işgalinin devam ettiği sürece G7 grubuna dönmesine karşı olduğunu belirten bakan, “21.Yüzyılda Avrupa’daki sınırların keyfe göre yeniden çizilmesini kabul etmeyeceğiz” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı, ABD ile ilişkiler konusundaki açıklamasında, “Amerika Beyaz Saray değil. Bu yüzden transatlantik ilişkileri tüm görüş ayrılıklarına rağmen sağlam tutmaya çabalıyoruz. Beyaz Saray’ın kendi başına ve Avrupa ile paslaşmadan kararlar aldığını artık öğrendik. Ama ileride bizim ABD’ye, ABD’nin de bize ihtiyacı olacak” şeklinde konuştu.

Başkan Trump’ın yeniden seçilememesi durumunda yerine gelecek kişiyle de ikili ilişkilerin eskiye kıyasla zor yürüyeceğini belirten Maas, “ABD artık dünyanın başındaki polis değil. Washington’un savunma ve dış politikaları Trump öncesinde başlayarak değişti. Avrupa artık kendi güvenliğini sağlamak zorunda” diye konuştu.

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