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"Türkiye’ye tehdit oluşturan hiçbir terör unsurunu yaşatmayız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 19:21 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - "Dünyanın neresinde olursa olsun, ister FETÖ, ister PKK, ister DEAŞ olsun Türkiye’ye tehdit oluşturan hiçbir terör unsurunu yaşatmayız. Nerede olurlarsa olsunlar, onların ensesindeyiz, nefesimizi hissedecekler çünkü Türkiye Cumhuriyeti köklü ve güçlü bir devlettir" - "Kendisine oy verenlerin değil, terör baronlarının iradesiyle hareket edenler bu milleti temsil edemezler" - "Küçücük çocukları dağa çıkarıp eline silah verenler, çocuk haklarından bahsedemezler. Kadınları dağda örgüt içi infaza tabi tutanlar kadın haklarından bahsedemezler. Bunlar neden kadından, çocuktan, demokrasiden, barıştan özgürlükten bahsediyorlar biliyor musunuz? Terör örgütünün döktüğü kanı perdelemek için"

MARDİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, ister FETÖ, ister PKK, ister DEAŞ olsun Türkiye’ye tehdit oluşturan hiçbir terör unsurunu yaşatmayız. Nerede olursa olsunlar, onların ensesindeyiz, nefesimizi hissedecekler çünkü Türkiye Cumhuriyeti köklü ve güçlü bir devlettir." dedi.

Ünal, Mardin'de bir otelde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kentte karşılaştığı coşku ve heyecanın kendilerini daha da umutlandırdığını söyledi.

AK Parti’nin bir partiden ziyade, bir millet hareketi olduğunu, bu sorumlulukla hareket ettiklerini ve siyaset yaptıklarını anlatan Ünal, parti kapatma davaları, gezi olayları, 17-25 Aralık süreci ve 15 Temmuz darbe girişiminin hiçbirinin bu milletin tarihi içerisindeki yürüyüşüne mani olamadığını dile getirdi.

Ünal, vesayetçi sistemden kurtularak yeni bir hükümet sistemiyle yollarına devam ettiklerini vurgulayarak "CHP’nin derdi başka, CHP'nin çözüm üretmek, öneri üretmek, iktidara alternatif olmak gibi bir derdi yok. CHP’nin derdi ‘Bu ülkede milletin iradesi egemen olmasın’dır. Şimdi seçimlere giderken yine bir meşruiyet tartışması çıkarmaya çalışıyorlar. O yüzden bu seçimler önemli. O yüzden millet yeniden 31 Mart'ta sözü söyleyecek, tercihi ortaya koyacak ve diyecek ki 'Söz de karar da benim’ diyecek." ifadesini kullandı.

- "Terör baronlarının iradesiyle hareket edenler bu milleti temsil edemezler"

İradesi ve kararı kendisine ait olmayanların siyaset yapamayacağını aktaran Ünal, şöyle devam etti:

"Bir de CHP’nin gizli ortağı var. Bir taraftan İYİ Parti ile görüşürken öbür taraftan maalesef Kandil'in uzantısı olmaktan kurtulamamış HDP’yi de unutmamak lazım. Siyaset yapmak irade gerektirir. İradesi olmayan, sözü kendisine ait olmayan, kararı kendine ait olmayan biri siyaset yapamaz. Bunların kararı iradesi yok. Bunların iradesi Kandil’in elinde. Kendisine oy verenlerin değil, terör baronlarının iradesiyle hareket edenler bu milleti temsil edemezler."

Ünal, demokratik siyasette şiddet, silah ve terörün olamayacağına işaret ederek şunları söyledi:

"Siz silahların gölgesinde siyaset yapmaya kalkışıyorsunuz. Siz terör baronlarının emriyle hareket ediyorsunuz. Bunun adı siyaset değildir. Bizim siyasetimizin bir amacı vardır. AK Parti siyasetinin amacı insanlarımızın evinde, sokağında, mahallesinde, ilçesinde ve ilinde mutlu, huzurlu, güvenli, refah içinde, özgürce ve barış içerisinde yaşatmaktır. Bunların amacı bu değil. Bunların amacı insanlarımızın huzurunu, güvenliğini, rahatını bozmak. Kadınlarımıza, çocuklarımıza, barışa kurşun sıkanlar barış lafını ağzına alamazlar. Küçücük çocukları dağa çıkarıp eline silah verenler çocuk haklarından bahsedemezler. Kadınları dağda örgüt içi infaza tabi tutanlar kadın haklarından bahsedemezler. Bunlar neden kadından, çocuktan, demokrasiden, barıştan özgürlükten bahsediyorlar biliyor musunuz? Terör örgütünün döktüğü kanı perdelemek için. Hadi oradan, siz kimi kandırıyorsunuz, kimi aldatıyorsunuz? Bu aziz millet irfan sahibidir, olan biten her şeyi görüyor."

- "Biz huzur istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz"

Görevlendirme yapılan belediyelerin çalışmalarına değinen Ünal, “Devlet gereğini yerine getirip duruma el koyduktan sonra ne oldu? Şehirlerimiz yaşanır ve güvenli hale geldi. Şuna karar vereceğiz 'Biz ne istiyoruz'. Gece saat 02.00’de ben şehrimde güven içerisinde yaşamak mı istiyorum, sokağa çıkabilecek her yerde güveni huzurlu bir şekilde yaşamak mı istiyorum. Yoksa kendisi gibi düşünmediği için istediği zaman istediği eve giren, oğlunu, kızını kaçıran, para isteyen, dükkanı, kepenkleri indirmeni isteyen eşkıyanın olduğu bir şehir mi istiyoruz? Biz huzur istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Çocuklarımızın huzur ve güvende olmasını, bir geleceği olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Ünal, terör, şiddet ve gözyaşını bu coğrafyadan silmeyi amaçladıklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Türkiye'nin içinden terörü temizledik, temizliyoruz, yetmedi sınırlarımızdan da temizliyoruz. Şunu bilsinler ki dünyanın neresinde olursa olsunlar ister FETÖ, ister PKK ister DEAŞ, Türkiye’ye tehdit oluşturan hiçbir terör unsurunu yaşatmayız. Nerede olurlarsa olsunlar, onların ensesindeyiz, nefesimizi hissedecekler çünkü Türkiye Cumhuriyeti köklü ve güçlü bir devlettir. Çünkü bu ülkenin köklü bir milleti var. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları kuru bir kalabalık değil millettir millet. Derdi, davası, imanı olan bir millettir. Bu milleti 15 Temmuz’da görmediler mi? Bu milletin devletine bayrağına, nasıl sahip çıktığını görmediler mi? Şimdi bizi birtakım kuru laflarla tehdit edenler herhalde bir şeyi unutuyorlar. Biz 15 Temmuz cehenneminden çıktık. Allah'ın izniyle bizim yürüyecek bir yolumuz var. O yüzden 31 Mart seçimlerinde herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, konuşmasının ardından 10 belediye başkan adayını tanıttı.

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