MARDİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, ister FETÖ, ister PKK, ister DEAŞ olsun Türkiye’ye tehdit oluşturan hiçbir terör unsurunu yaşatmayız. Nerede olursa olsunlar, onların ensesindeyiz, nefesimizi hissedecekler çünkü Türkiye Cumhuriyeti köklü ve güçlü bir devlettir." dedi. Ünal, Mardin'de bir otelde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kentte karşılaştığı coşku ve heyecanın kendilerini daha da umutlandırdığını söyledi. AK Parti’nin bir partiden ziyade, bir millet hareketi olduğunu, bu sorumlulukla hareket ettiklerini ve siyaset yaptıklarını anlatan Ünal, parti kapatma davaları, gezi olayları, 17-25 Aralık süreci ve 15 Temmuz darbe girişiminin hiçbirinin bu milletin tarihi içerisindeki yürüyüşüne mani olamadığını dile getirdi. Ünal, vesayetçi sistemden kurtularak yeni bir hükümet sistemiyle yollarına devam ettiklerini vurgulayarak "CHP’nin derdi başka, CHP'nin çözüm üretmek, öneri üretmek, iktidara alternatif olmak gibi bir derdi yok. CHP’nin derdi ‘Bu ülkede milletin iradesi egemen olmasın’dır. Şimdi seçimlere giderken yine bir meşruiyet tartışması çıkarmaya çalışıyorlar. O yüzden bu seçimler önemli. O yüzden millet yeniden 31 Mart'ta sözü söyleyecek, tercihi ortaya koyacak ve diyecek ki 'Söz de karar da benim’ diyecek." ifadesini kullandı.

- "Terör baronlarının iradesiyle hareket edenler bu milleti temsil edemezler" İradesi ve kararı kendisine ait olmayanların siyaset yapamayacağını aktaran Ünal, şöyle devam etti: "Bir de CHP’nin gizli ortağı var. Bir taraftan İYİ Parti ile görüşürken öbür taraftan maalesef Kandil'in uzantısı olmaktan kurtulamamış HDP’yi de unutmamak lazım. Siyaset yapmak irade gerektirir. İradesi olmayan, sözü kendisine ait olmayan, kararı kendine ait olmayan biri siyaset yapamaz. Bunların kararı iradesi yok. Bunların iradesi Kandil’in elinde. Kendisine oy verenlerin değil, terör baronlarının iradesiyle hareket edenler bu milleti temsil edemezler." Ünal, demokratik siyasette şiddet, silah ve terörün olamayacağına işaret ederek şunları söyledi: "Siz silahların gölgesinde siyaset yapmaya kalkışıyorsunuz. Siz terör baronlarının emriyle hareket ediyorsunuz. Bunun adı siyaset değildir. Bizim siyasetimizin bir amacı vardır. AK Parti siyasetinin amacı insanlarımızın evinde, sokağında, mahallesinde, ilçesinde ve ilinde mutlu, huzurlu, güvenli, refah içinde, özgürce ve barış içerisinde yaşatmaktır. Bunların amacı bu değil. Bunların amacı insanlarımızın huzurunu, güvenliğini, rahatını bozmak. Kadınlarımıza, çocuklarımıza, barışa kurşun sıkanlar barış lafını ağzına alamazlar. Küçücük çocukları dağa çıkarıp eline silah verenler çocuk haklarından bahsedemezler. Kadınları dağda örgüt içi infaza tabi tutanlar kadın haklarından bahsedemezler. Bunlar neden kadından, çocuktan, demokrasiden, barıştan özgürlükten bahsediyorlar biliyor musunuz? Terör örgütünün döktüğü kanı perdelemek için. Hadi oradan, siz kimi kandırıyorsunuz, kimi aldatıyorsunuz? Bu aziz millet irfan sahibidir, olan biten her şeyi görüyor."