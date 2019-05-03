"Türkiye'ye, uluslarası camiada Keşmir'i desteklediği için çok müteşekkiriz"

"Hindistan Keşmir’deki silahsız insanları zapt etmek için 780 bin asker görevlendirdi." diyen Han, Keşmir'de genç erkeklerin sistematik olarak yok edildiğini, kadınlara tecavüz edildiğini ve Keşmirli liderlerin cezaevinde işkence gördüklerini anlattı.

Azad Cammu Keşmir Başkanı Serdar Mesud Han, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Keşmir konusunu uluslararası camiada ve Birleşmiş Milletler (BM) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) gibi organizasyonlarda gündeme getirdiğini belirterek, "Türkiye'ye, uluslararası camiada Keşmir'i desteklediği için çok müteşekkiriz." dedi.

Han, Hindistan'ın asker sayısına karşı Keşmir'de çok az sayıda mücadele eden kişi olduğuna değinerek, "Hindistan, Keşmir'de 250 militanla mücadele etmek için 780 bin asker kullanıyor. Sizce bu mantıklı mı?" diye sordu.

Türkiye'nin, Keşmir sorununun çözümünde çok önemli bir rol oynadığını aktaran Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM ve İİT gibi organizasyonlarda ve uluslararası arenada Keşmir meselesine sahip çıkmasının hayli anlamlı olduğunu söyledi. Han, "Türkiye'ye, uluslararası camiada Keşmir'i desteklediği için çok müteşekkiriz." ifadesini kullandı.

Keşmir sorununun Pakistan, Hindistan ve Cammu Keşmir'in yanı sıra uluslararası bir konu olduğunu ve bunun ikili bir konu haline dönüştürülemeyeceğini dile getiren Han, "Hindistan bu konuyu ikili bir mesele haline getirmeye çalıştı ve Pakistan ile Hindistan'ın bu konuda müzakere ettiğini söyledi. Ancak müzakereler hiçbir çözüm getirmedi." dedi.

Pakistan ve Hindistan arasında şubat ayında yaşanan gerginlikle durumun ciddiyetinin bir kez daha gündeme geldiğini hatırlatan Han, iki nükleer güç Pakistan ile Hindistan arasındaki bir savaşın bütün dünya için kötü sonuçlar doğurabileceğine işaret etti. Han, "Eğer bu anlaşmazlık çözülmezse Güney Asya'daki kırılganlık devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.