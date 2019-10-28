Türkiye'ye Wikipedia savunması için ek süre

Mahkeme ek süre talebini kabul etti.Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia'ya (Vikipedi) Türkiye'den erişimin engellenmesiyle ilgili olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türkiye'nin talebi üzerine savunma için ek süre verildiğini açıkladı. AİHM'in 2 Temmuz'daki duruşmasında Türkiye'ye savunma yapması için geçtiğimiz Perşembe gününe kadar süre tanınmıştı.

AİHM'in basın ofisinden alınan bilgiye göre, erişim yasağının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile uyumlu olduğunu kanıtlaması istenen Türkiye savunma yapmak için 6 hafta ek süre istedi. Mahkeme, Ankara'nın 6 haftalık ek süre talebini kabul etti.

Wikipedia'nın bağlı bulunduğu Wikimedia Vakfı, Nisan 2019'da Wikipedia'nın tamamına yönelik erişim engelinin ifade özgürlüğünün ihlali olduğu gerekçesiyle AİHM'e başvurmuştu. Davanın 2 Temmuz'da görülen ilk duruşmasında, mahkeme Türkiye hükümetine 24 Ekim'e kadar yanıtlanmak üzere yedi soru sormuştu.

AİHM'in Ankara'ya yönelttiği sorular içerisinde, 2015'te çıkarılan ve kamuoyunda "İnternet Yasası" olarak bilinen 5651 sayılı kanunda yer alan "erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi" maddesinin AİHS ile uyumlu olup olmadığı ve mevcut yasa kapsamında bir internet sitesinin tamamen engellenmesinden başka tedbirler alınıp alınmayacağı soruları da bulunuyordu.