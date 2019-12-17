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Türkiye'ye Yaptırım İçeren Savunma Bütçe Tasarısı Senato'da

17.12.2019 18:16 | Son Güncelleme

Senato’da oya sunulması beklenen tasarı, Rusya’dan S-400 savunma sistemi satın alması nedeniyle Türkiye’ye üretici ortaklarından olduğu ancak projeye katılımının askıya alındığı F-35 savaş uçaklarının sevkiyatını yasaklıyor 

Türkiye'ye Yaptırım İçeren Savunma Bütçe Tasarısı Senato'da

Geçen hafta Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen 2020 savunma bütçesi tasarısının bugün Senato’da oylanması bekleniyor. Senato dünkü oturumunda tasarıya ilişkin görüşmeleri tamamlamıştı. Tasarı Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının transferini yasaklıyor, S-400 alımı nedeniyle de yaptırım uygulanması çağrısında bulunuyor.

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi 738 milyar dolarlık Savunma Harcamaları Yetkilendirme Yasa Tasarısı’nı (NDAA) 48’e karşı 377 oyla kabul etmiş, tasarı Senato’ya gitmişti. Senato’da Pazartesi günü usule ilişkin yapılan oylamada tasarıya ilişkin görüşmelerin tamamlandığı kararlaştırıldı. Senato’daki nihai oylamanın ardından tasarı Beyaz Saray’a Başkan Donald Trump’ın masasına gidecek.

Başkan Trump geçen hafta Twitter’dan paylaştığı mesajda, sözkonusu tasarıda talep ettiklerini elde ettiği mesajını vererek, tasarının Senato’dan geçmesinin hemen ardından imzalayacağını belirtmişti.

Tasarı, Rusya’dan S-400 savunma sistemi satın alması nedeniyle Türkiye’ye üretici ortaklarından olduğu ancak projeye katılımının askıya alındığı F-35 savaş uçaklarının sevkiyatını yasaklıyor. Aynı zamanda S-400 alımı Rusya savunma sektörü ile yapılan önemli düzeyde bir alışveriş olarak tanımlanıyor ve ABD yasası gereği Türkiye’ye yaptırım uygulanması gerektiği belirtilyor. Ancak bu tasarıda da yaptırım konusunda bir takvim öngörülmüyor.

2020 Savunma Harcamaları Yetkilendirme Yasa Tasarısı (NDAA) yılda bir kez Kongre’den geçen kapsamlı bir yasa olması sebebiyle Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında yapılan müzakerelerin ardından uzlaşma sağlanan başka konu başlıklarını da kapsıyor.

Tasarı, ABD ordusuna bütçeden daha fazla pay ayrılmasını, orduda görevli askerlerin maaşlarına yüzde 3,1 oranında zam yapılmasını, tüm federal çalışanlara 12 haftalık ücretli doğum ve aile izninin verilmesini, Başkan Trump’ın talep ettiği Uzay Gücü’nün resmi olarak kurulmasını öngörüyor.

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