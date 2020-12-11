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Türkiye’ye yaptırım içeren tasarı ABD Senatosu’ndan geçti

11.12.2020 23:50 | Son Güncelleme:
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Türkiye’ye yaptırım içeren tasarı ABD Senatosu’ndan geçti

Türkiye'ye S-400 satın alması nedeniyle yaptırım öngören 2021 savunma bütçe yasa tasarısı ABD Senatosu’ndan da geçti.

Yasa Senato’dan üçte ikiden fazla çoğunlukla geçtiği için Başkan Trump’ın vetosunu etkisizleştiriyor.Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), 740 milyar dolarlık 2021 yılı savunma bütçesi için hazırlanan yasa tasarısı ABD Temsilciler Meclisi’nin ardından Senato'dan da bugün yapılan oylamada 13'e karşı 84 oyla kabul edildi. Böylece üçte ikiden fazla çoğunlukla sayesinde, ABD Başkan Donald Trump yasayı veto etse de, Senato tekrar toplanarak vetoyu etkisiz kılabilecek.

Tasarıda, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 tipi hava savunma sistemi satın aldığı için yaptırım uygulanması öngörülüyor. Ulusal Savunma Yetkilendirilme Yasası'nda (NDAA) ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) uyarınca S-400'ün satın alınmasında rol oynayan kişilere yaptırım uygulanması isteniyor.

Söz konusu tasarıda CAATSA'da yer alan 12 yaptırımdan beşinin belirlenecek kişiler için uygulanması gerektiğine dikkat çekiliyor. Buna göre de yaptırım uygulanacak kişilerin ABD'deki banka hesapları ve mal varlıklarının dondurulması, ABD'ye girişine yasak getirilmesi ve ABD'deki banka ve kuruluşlarla iş yapmasının yasaklanması söz konusu olacak.

Tasarı önceki gün Temsilciler Meclisi'nde de üçte ikiden fazla çoğunlukla kabul edilmişti. Başkan Trump'ın tasarıyı imzalamak veya veto etmek için 10 gün süresi bulunuyor.

"Trump imzaladı" iddiası

Bugün Reuters haber ajansına konuşan üçü ABD'li beş kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye Rus yapımı S-400 hava sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırım uygulanmasını öngören paketi, Senato'daki oylamayı beklemeden imzalayacağını söylemişti. Washington'dan bazı kaynaklara göre Trump yaptırım paketini gün içinde imzalayacak. Bloomberg'in haberinde ise Trump'ın, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun önerisiyle yaptırım paketini imzaladığı bildirilmişti.

Türkiye'de yaptırım uygulanacak kişiler arasında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in adı geçiyor. Ancak başka kimlere yaptırım uygulanacağı konusu belirsizliğini koruyor.

NDAA, ABD'nin kaç gemi alacağından asker maaşlarına ve jeopolitik tehlikelerin nasıl ele alınacağına dair pek çok konuyu düzenliyor. Hem Temsilciler Meclsi hem Senato'dan üçte ikiden fazla çoğunlukla geçen yasa ile Başkan Trump döneminde ilk kez başkanın veto yetkisi aşılmış oldu.

Reuters / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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