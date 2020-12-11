Türkiye’ye yaptırım içeren tasarı ABD Senatosu’ndan geçti

Yasa Senato’dan üçte ikiden fazla çoğunlukla geçtiği için Başkan Trump’ın vetosunu etkisizleştiriyor.Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), 740 milyar dolarlık 2021 yılı savunma bütçesi için hazırlanan yasa tasarısı ABD Temsilciler Meclisi’nin ardından Senato'dan da bugün yapılan oylamada 13'e karşı 84 oyla kabul edildi. Böylece üçte ikiden fazla çoğunlukla sayesinde, ABD Başkan Donald Trump yasayı veto etse de, Senato tekrar toplanarak vetoyu etkisiz kılabilecek.

Tasarıda, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 tipi hava savunma sistemi satın aldığı için yaptırım uygulanması öngörülüyor. Ulusal Savunma Yetkilendirilme Yasası'nda (NDAA) ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) uyarınca S-400'ün satın alınmasında rol oynayan kişilere yaptırım uygulanması isteniyor.

Söz konusu tasarıda CAATSA'da yer alan 12 yaptırımdan beşinin belirlenecek kişiler için uygulanması gerektiğine dikkat çekiliyor. Buna göre de yaptırım uygulanacak kişilerin ABD'deki banka hesapları ve mal varlıklarının dondurulması, ABD'ye girişine yasak getirilmesi ve ABD'deki banka ve kuruluşlarla iş yapmasının yasaklanması söz konusu olacak.