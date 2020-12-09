Türkiye'ye Yaptırım İçeren Tasarı ABD Temsilciler Meclisi'nden Geçti

Temsilciler Meclisi’nin ardından yasanın bir diğer versiyonunun bu hafta Senato’nun da onayından geçmesi bekleniyor. Yasa, Senato’dan da geçtikten sonra ABD Başkanı Donald Trump’ın önüne gidecek. Yasanın Senato’dan da güçlü bir çoğunlukla geçmesi halinde Trump’ın daha önce söylediği veto kararını da yeniden gözden geçirmesi gerekecek yorumları yapılıyor. Öte yandan yasanın Senato’dan da üçte iki çoğunlukla geçmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump’ın yasayı veto hakkı olmayacak.

Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Demokrat Parti Üyesi Adam Smith, oylamanın ardından bir değerlendirmede bulundu. Smith, “Bugün Temsilciler Meclisi Amerika halkın partilerüstü bir mesaj yolladı. Askerlerimiz ve ulusal güvenliğimiz siyasetten daha önemlidir” dedi.

Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada yasa, 335 kabul oyuna karşılık 78 red oyuyla kabul edildi. Böylece yasanın Temsilciler Meclisi’ndeki oylamasında üçte iki çoğunluk da sağlanmış oldu.

ABD Temsilciler Meclisi, 741 milyar dolarlık savunma bütçesini onayladı. NDAA Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak bilinen yasayı ABD Başkanı Donald Trump önüne gelmesi halinde veto edeceğini söylemişti. Yasanın kabul edilmesi halinde Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alması dolayısıyla Türkiye’ye yaptırımın da önü açılacak.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yasa önüne geldikten sonra veto hakkını kullanması için Pazar günleri hariç 10 günlük bir süresi olacak. Bu süre zarfında Trump, yasayı imzalamasa dahi 10 gün sonunda yasa otomatik olarak onaylanmış kabul edilecek.

ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu yasayı veto etmesi halinde bu kendisinin 4 yıllık başkanlık süresi içerisindeki ilk vetosu olacak. Yasa, eğer yeni kongre üyelerinin göreve başlayacakları 3 Ocak tarihine kadar gerekli süreçleri tamamlamazsa otomatik olarak düşecek. Bu durumda yasa 20 Ocak’ta başkanlık koltuğunu devralacak Joe Biden’ın önüne gidecek. Biden’ın yasayı onaylamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Söz konusu yasada ABD Başkanı Trump’tan Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında yer alan 12 yaptırımdan en az 5’ini Türkiye’ye karşı uygulaması talep ediliyor.

Savunma yasası içerisinde ayrıca Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması dolayısıyla Türkiye’ye teslim edilmeyen 6 adet F-35 uçağının da ABD tarafından satın alınması kararı yer alıyor.

Donald Trump, daha önce CAATSA kapsamında Türkiye’ye karşı yaptırım uygulanmasını engellemişti.

