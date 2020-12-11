Türkiye’ye Yaptırım İçeren Tasarı Kongre’den Geçti

Reuters Haber Ajansı da, konuyla bağlantılı üçü Amerikalı beş kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD’nin S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulamaya hazır olduğunu, Trump’ın da yaptırımlara yeşil ışık yaktığını bildirmişti. Savunma yasası içerisinde ayrıca Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması nedeniyle Türkiye’ye teslim edilmeyen 6 adet F-35 uçağının da ABD tarafından satın alınması kararı yer alıyor. Donald Trump, daha önce CAATSA kapsamında Türkiye’ye karşı yaptırım uygulanmasını engellemişti.

ABD’de Türkiye’ye yaptırım da içeren 741 milyar dolarlık savunma bütçesi tasarısı Temsilciler Meclisi’nin ardından Senato’dan da geçti. Böylece, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) olarak bilinen tasarının Kongre’deki onay süreci tamamlandı ve yasalaşması için Başkan Donald Trump’ın imzasına hazır hale geldi. Trump tasarıyı belirli koşulları karşılamaması halinde veto edeceği tehdidinde bulunmuştu ancak tasarı Kongre’nin her iki kanadında da vetoya imkan vermeyecek bir çoğunlukla, yani üçte iki eşiğinin üstünde bir oranla kabul edildi.

1961 yılından bu yana her yıl Kongre tarafından kabul edilen savunma tasarısı, Amerikan askerlerinin maaşlarına yapılacak zamdan, kaç gemi ya da uçak alınabileceğine ve Çin ile Rusya’ya karşı nasıl adım atılması gerektiğine kadar savunmaya ilişkin tüm konularını kapsıyor. Destekçileri, tasarının her iki partinin de geniş desteğini aldığına dikkati çerekek, bunun Trump’ı veto tehdidini yeniden gözden geçirmeye iteceğini umuyor.

Ancak Beyaz Saray’dan Cuma günü yapılan açıklamada, Trump’ın duruşunda değişiklik olmadığı belirtilmişti. Trump’ın şimdi veto hakkını kullanması için Pazar günleri hariç 10 günlük bir süresi var. Bu süre zarfında Trump, yasayı imzalamasa bile 10 gün sonunda yasa, otomatik olarak onaylanmış kabul edilecek.

Donald Trump'ın veto tehdidinin gerekçeleri arasında yasanın, ABD iç savaşında köleliğin kaldırılmasına karşı çıkan bazı konfederasyon generallerin isimlerinin ABD askeri üslerinden kaldırılmasını da içeriyor olması da yer alıyor. Tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan'dan asker çekme ve Almanya'daki askerlerin sayısını azaltma gibi isteklerini de sınırlandırıyor.

ABD Başkanı ayrıca Trump savunma tasarısının Facebook, Twitter gibi sosyal medya şirketlerine platformlarında paylaşılan içeriklerden hukuki olarak sorumlu olmayacaklarını öngören bir yasayı iptal edecek maddeyi içermemesi halinde tasarıyı veto edeceğini belirtmişti.

