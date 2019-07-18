'Türkiye'ye Yaptırım Konusunda Henüz Karar Vermedik'

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması sürecini başlatmasının ardından Başkan Donald Trump Türkiye'ye yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna "Hayır, şu anda gündemimizde yok" yanıtını vermişti. Trump Hollanda Başbakanı'nın Beyaz Saray ziyareti sırasında sözlerine açıklık getirdi, "Henüz bir karar vermedik, bakıyoruz" dedi.

Trump Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşmesi sırasında daha önce Türkiye'ye yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı konusundaki soruya verdiği muğlak cevaba açıklık getirdi. Donald Trump'a "Türkiye'ye yaptırım olasılığı hala masada mı?" diye soruldu.

Trump bu kez soruya "Bakıyoruz. Bakıyoruz. Pek çok sebeple çok çok zor bir durum. Bir önceki yönetimde daha iyi olabilirdi. Önceki yönetim Türkiye konusunda bazı çok büyük hatalar yaptı ve bu çok kötü oldu. Şu anda duruma bakıyoruz. Henüz bir açıklama yapmadık" ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi F-35 programından resmen çıkarma kararı Pentagon yetkililerince verilen bir basın brifinginde açıklanmış, Beyaz Saray da ondan kısa süre önce, "Ne yazık ki Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alma kararı Türkiye’nin F-35 programına katılımını imkansız kılmaktadır" açıklamasını yapmıştı.