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'Türkiye'ye Yaptırım Konusunda Henüz Karar Vermedik'

18.07.2019 21:49 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump gün içinde Türkiye'ye yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna "Hayır, şu an gündemimizde yok" yanıtını vermişti. Trump daha sonra sözlerine açıklık getirdi, "Henüz bir karar vermedik, bakıyoruz" dedi

'Türkiye'ye Yaptırım Konusunda Henüz Karar Vermedik'

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması sürecini başlatmasının ardından Başkan Donald Trump Türkiye'ye yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna "Hayır, şu anda gündemimizde yok" yanıtını vermişti. Trump Hollanda Başbakanı'nın Beyaz Saray ziyareti sırasında sözlerine açıklık getirdi, "Henüz bir karar vermedik, bakıyoruz" dedi.

Trump Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşmesi sırasında daha önce Türkiye'ye yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı konusundaki soruya verdiği muğlak cevaba açıklık getirdi. Donald Trump'a "Türkiye'ye yaptırım olasılığı hala masada mı?" diye soruldu.

Trump bu kez soruya "Bakıyoruz. Bakıyoruz. Pek çok sebeple çok çok zor bir durum. Bir önceki yönetimde daha iyi olabilirdi. Önceki yönetim Türkiye konusunda bazı çok büyük hatalar yaptı ve bu çok kötü oldu. Şu anda duruma bakıyoruz. Henüz bir açıklama yapmadık" ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi F-35 programından resmen çıkarma kararı Pentagon yetkililerince verilen bir basın brifinginde açıklanmış, Beyaz Saray da ondan kısa süre önce, "Ne yazık ki Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alma kararı Türkiye’nin F-35 programına katılımını imkansız kılmaktadır" açıklamasını yapmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Amerika'ya F-35 kararından dolayı tepki göstermişti. Bakanlığın açıklamasında, "bu tek taraflı adımın müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı" belirtilerek, "ABD’yi stratejik ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri dönmeye davet diyoruz" ifadesi kullanılmıştı.

Kalın Bolton'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözcüsü İbrahim Kalın da, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'la telefonda görüşerek, Washington'ın Türkiye'yi F-35 programından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Türk medyasında yer alan haberlere göre, Kalın görüşmede iki NATO müttefiki arasındaki ilişkilerin tek taraflı kararlarla sağlıklı ilerleyemeyeceği mesajını verdi.

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