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‘Türkiye’ye Yaptırım Listesini Her İhtimale Karşı Hazır Tutuyoruz’

30.10.2019 22:12 | Son Güncelleme

ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Trump yönetiminin, Suriye’nin kuzeydoğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye’ye yönelik yaptırım listesini her ihtimale karşı hazır tuttuklarını söyledi ancak şimdiye kadar ateşkesten memnun olduklarının mesajını verdi

‘Türkiye’ye Yaptırım Listesini Her İhtimale Karşı Hazır Tutuyoruz’

ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Trump yönetiminin, Suriye’nin kuzeydoğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye’ye yönelik yaptırım listesini her ihtimale karşı hazır tuttuklarını söyledi ancak şimdiye kadar ateşkesten memnun olduklarının mesajını verdi.

Steven Mnuchin Suudi Arabistan ziyareti sırasında verdiği röportajda, yaptırım kapsamına alınacak ek kişi ya da kurum listesinin Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Suriye’de ateşkesin sağlanmasını müzakere etmek amacıyla gittiği Ankara’ya iletilmek üzere hazırlandığını belirtti. Mnuchin’e göre, Ankara görüşmeleri başarısız olsaydı, bu mali yaptırımlar devreye girecekti.

“Bu liste hala elimizde” diyen Mnuchin, “Listeyi kullanmaya gerek duyacağımızı düşünmek için bir nedenimiz yok” ifadelerini kullandı.

Maliye Bakanı, ABD ve Türkiye arasında Suriye konusunda varılan mutabakata atıfta bulunarak ateşkes sürecinin şu anki halinden memnun olduklarının mesajını verdi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyetin 17 Ekim’de Ankara’da yaptığı görüşmeler sonucunda ABD ve Türkiye, Suriye’de 120 saatliğine Barış Pınarı Harekatı’na ara verilmesi ve sonrasında da YPG’nin hedeflenen güvenli bölge sınırları dışına çıkmasıyla harekatın kalıcı olarak durdurulması konusunda mutabakata varmıştı.

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nı başlatmasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dahil 3 bakana ve Milli Savunma Bakanlığı ile Enerji Bakanlığı’na uygulanan yaptırımlar da harekatın durdurulmasının ardından kaldırılmıştı.

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